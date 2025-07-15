Vulić poručila Konakoviću: Ne ide da s visine dijeliš pravdu, a iza kulisa možda imaš veze s kartelima

Ako se potvrdi da je narkokartel imao ulogu u finansiranju stranke Elmedina Konakovića, to bi značilo da je cijela ideja Naroda i pravde izgrađena na temeljima novca iz kriminala, izjavila je šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

- Ako se ispostavi da je finansiranje političke karijere Konakovića dolazilo iz ruku organizovanog kriminala, to neće biti samo njegov pad, već i ogoljenje jedne tobože reformističke politike koja je narod prodala za šaku prljavog novca. Ne ide to tako, da sa visine dijeliš pravdu, a iza kulisa možda imaš veze sa kartelima - rekla je Vulić Srni.

Ona je navela da je Konaković, moralna vertikala po sopstvenom nahođenju, danas predmet istrage zbog navodnog finansiranja svoje stranke od strane narko-kartela "Tito i Dino".

Istakla je da ova aktivna istraga baca ozbiljnu sumnju na Konakovićeve višegodišnje javne nastupe, gdje se predstavlja kao borac protiv korupcije i tutor političkog morala.

Vulić je istakla da je licemjerno da čovjek koji se javnosti servira kao čistunac, neprestano drži predavanja drugima o poštenju, dok se sada nalazi pod svjetlima reflektora zbog moguće povezanosti sa podzemljem.

Pohvalno je, kaže, da bar neka bezbjednosna agencija u BiH ima hrabrosti da se bavi Konakovićem, dodajući da on često optužuje druge za sve i svašta, od nepotizma do kriminala, što bi sada mogao osjetiti na vlastitoj koži.

- Ako pravosuđe bude radilo svoj posao, uprkos tome što je miljenik pravosudnog sistema, moglo bi se pokazati da su njegove lekcije drugima bile tek dimna zavjesa - istakla je Vulić.