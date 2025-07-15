Bećirović u Ambasadi Turske: U dramatičnim julskim danima 2016., BiH podržala Tursku i njen narod

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović posjetio je Ambasadu Republike Turske u Bosni i Hercegovini. Tokom razgovora sa ambasadorom Eminom Aksekijem istaknuo je, među ostalim, da je u dramatičnim julskim danima 2016., Bosna i Hercegovina čvrsto podržala Republiku Tursku i njen narod.

- U demokratskim državama nedopustiv je bilo koji oblik nasilnog preuzimanja vlasti. Promjena vlasti nasilnim putem je apsolutno neprihvatljiva i ne korespondira s modernom demokratijom. U tom smislu, važno je i danas najoštrije osuditi terorističku organizaciju FETO koja je, u noći s 15. na 16. juli 2016., pokušala da sruši nasilnim putem demokratski izabranu vlast u Republici Turskoj.

Turski narod i državno rukovodstvo herojskim otporom zaustavili su pokušaj državnog udara. Narod je imao puno povjerenje u svog lidera, predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana i odlučno se suprotstavio državnom udaru i spasio demokratiju. Nažalost, mnogi nevini ljudi su ubijeni braneći slobodu. U dramatičnim julskim danima 2016., Bosna i Hercegovina je čvrsto podržala Republiku Tursku i njen narod. Naša je želja da bratska Republika Turska nastavi svoj ubrzani hod ka modernoj i prosperitetnoj državi, koja promovira mir, sigurnost i ekonomski razvoj.

Bosna i Hercegovina je opredjeljena za borbu protiv terorizma i svih oblika nasilnog ekstremizma. U tom smislu naša država sarađuje sa saveznicima i partnerima u jačanju saradnje u borbi protiv terorizma, kao i u aktivnom dijeljenju informacija u okviru regionalnih, evropskih i globalnih platformi. Kao članica Globalne koalicije za borbu protiv terorizma, Bosna i Hercegovina će nastaviti, u skladu sa svojim kapacitetima, raditi i učestvovati na suzbijanju terorizma u svim svojim pojavnim oblicima - kazao je član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, saopćeno je iz Bećirovićevog Kabineta.