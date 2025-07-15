Amidžić: Šmit želi da plaćama i penzijama naših građana isplati "Viaduct"

Ministar finansija BiH Srđan Amidžić rekao je za RTRS da visoki predstavnik "Kristijan Šmit želi da plaćama i penzijama naših građana isplati arbitražni spor sa Vijaduktom".

- Zna se kako se sredstva dijele sa jedinstvenog računa. Najvećim dijelom se koriste za izmirenje obaveza, koje se koriste za penzije i plaće kada su u pitanju radnici i budžetski korisnici. Sada Kristijan Šmit želi da od tih sredstava uzme 110 miliona maraka i isplati na račun na Kanalska ostrva, a 120 miliona maraka za nabavku skenera, za CIK. Također, žele da plate 70 miliona maraka kada je u pitanju sedam institucija kulture - objašnjava Amidžić.

Na osnovu stava i hira

Amidžić kaže da, "ljudi koji žive u RS i primaju plaću iz budžeta, penzioneri, oni koji primaju subvencije, treba da plate 400 miliona maraka na osnovu nečijeg stava i hira".

- Nazovite to kako hoćete. Ovo je direktni udar na svakog građanina u RS. Ali ovo sa Vladom RS nema nikakve veze. Krajnji cilj je da ove isplate počnu da kasne, a da mi plaćamo institucije kulture u BiH ili neke skenere, koji se nalaze u Sarajevu. To je nedopustivo i ako neko misli da na takav način može da funckioniše BiH, to je nerealno - istakao je Amidžić za RTRS.

Amidžić kaže da Tužilaštvo BiH treba da ispita ko je 2004. godine dao spornu koncesiju i ko je tada bio na vlasti.

- Pozivam sve nadležne istitucije, koje se bave tim poslovima da reaguju. Činjenica je da je Pravobranilaštvo BiH reklo da račun na koji treba da se isplate sredstva je račun na koji se ne mogu isplatiti sredstva. Račun se nalazi na Kanalskim ostrvima, a EU Kanalska ostrva smatra zemljama trećeg svijeta. Dva čovjeka koja trenutno "guraju" da se novac isplati na taj račun su Branislav Borenović i Kristijan Šmit. Da vas podsjetim, komisija koja je tobože bila napravljena da se utvrdi pravo stanje o Vijaduktu bila je stvar samo pritiska da se ta sredstva prebace - podsjeća Amidžić.

Arbitražni spor

Kada su oni u Ministarstvu finansija BiH neće i ne žele da prebace ta sredstva na Kanalska ostrva.

- Tako je reklo i Pravobranilaštvo. Ne može da se nađe trag novca za tu koncesiju koja je data 2004. godine. Sada čujem da se umiješala i kancelarija OHR-a, koja želi da nametne odluku zato što Borenović ne može da "izgura" da se prebace ta sredstva. Niko u Ministarsvu finansija BiH nije spreman da to uradi pogotovo ako imamo Pravobranilaštvo BiH koje je reklo da se ta sredstva ne mogu prebaciti, niti uplatiti na dostavljeni račun. Niko ne želi da kaže koji je trag tog računa, kako se novac dijeli. Ono što smeta Borenoviću, jeste to što mi sporimo da se novac prebaci u zemlju trećeg svijeta - kaže Amidžić.

Amidžić smatra da svako treba da odgovara i za ovaj arbitražni spor.