Konaković se krije iza stranačkog saopćenja i pravi pritisak na pravosuđe

Nakon što se predsjednik NiP-a Elmedin Konaković odlučio obračunati sa svim novinarima koji su pisali o tome da SIPA istražuje finansiranje njegove stranke, sada je odlučio da pravi pritisak na pravosuđe, krijući se iza stranačkog saopćenja.

Tako se u saopćenju govori o "zloupotrebi državnih institucija s ciljem da bi se naštetilo NiP-u". Čak u jednom dijelu se riječ Tužilaštvo piše malim početnim slovom, što govori o očitom nepoštivanju ove institucije.

Saopćenje NiP-a prenosimo u cijelosti:

Povodom različitih medijskih izvještaja o navodnim istražnim radnjama koje SIPA provodi, po naredbi Tužilaštva BiH, o finansijskom poslovanju Naroda i Pravde dužni smo izvijestiti javnost kako nismo zaprimili bilo kakvo obavještenje, usmeno ili pismeno, o bilo kakvim istražnim radnjama.

Ako i kada SIPA, po naredbi tužilaštva, zatraži bilo kakvo izjašnjenje ili bilo kakve dokumente o poslovanju Naroda i Pravde sasvim sigurno ćemo ih ustupiti sarađujući sa institucijama države Bosne i Hercegovine. Finansijko poslovanje Naroda i Pravde je uredno i već je bilo predmetom analize različitih državnih institucija.

Kao i druge političke stranke u Bosni i Hercegovini, Narod i Pravda prolazi reviziju finansijskog poslovanja od strane Centralne izborne komisije BiH. Do sada je Narod i Pravda Centralnoj izbornoj komisiji dostavio sedam godišnjih finansijskih izvještaja. Istovremeno, CIK je radio ukupno pet revizija, od kojih su tri bile terenske revizije izbornih godina. Zadnju reviziju CIK je radio u martu 2025. godine, a niti jedna revizija nije našla značajnije propuste. CIK posebno nije utvrdio nikakve nezakonitosti vezan za izvore finansiranje.

Narod i Pravda se finansira isključivo na zakonit način i redovno o svom poslovanju izvještava nadležne institucije. Činjenica da je informacija plasirana u medijima jasno pokazuje i prokazuje grupu ljudi koja, sada već godinama, ne preza od bilo kakvih laži. Želimo još jednom ponoviti da je finansiranje Naroda i Pravde zakonito i da će svi dokazi, kao i do sada, o tome biti ustupljeni relevantnim institucijama.

Istovremeno, jasno poručujemo da ćemo na svaku zloupotrebu državnih institucija s ciljem narušavanja ugleda Naroda i Pravde odgovoriti odlučno i argumentirano.