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"ŠEJTAN DOŠAO PO NJEGA"

Sebija Izetbegović o Konakoviću: Puno pametniji borave na zatvorenim odjelima psihijatrijskih ustanova

Steže se obruč i čovjek mahnita, sasvim očigledno

Sebija Izetbegović i Elmedin Konaković. Armin Durgut / PIXSELL

S. S.

15.7.2025

Zastupnica u Skupštini KS Sebija Izetbegović osvrnula se na izjave predsjednika NiP Elmedina Konakovića, koji je kazao da ga zajedno napadaju "balije, ustaše i četnici".

Izjava Konakovića izazvala je burne reakcije, gdje su mu poručili da je to vrlo uvredljiv izraz za Bošnjake.

- Niko baliju ne zna bolje od samog balije. Svako od sebe polazi i o sebi govori, tako i balija o baliluku. Kao ljekar mogu posvjedočiti da puno pametniji borave na zatvorenim odjelima psihijatrijskih ustanova.

Steže se obruč i čovjek mahnita, sasvim očigledno. Umjesto onoga "dolazimo po vas" izgleda "dolazi šejtan po njega" ili je već davno došao? Mislim da je ovo drugo. Mi samo svjedočimo, na osnovu svega što radi i govori.

# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# SEBIJA IZETBEGOVIĆ
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