Tatarević: Nije normalno da se sestra iz Ilijaša u Novom Gradu javlja pacijentu iz Starog Grada

Riječ je u dugogodišnjem uposleniku Domova zdravlja, a prije dolaska na ovu poziciju vodio je Dom zdravlja Hadžići.

- Općenito stanje u zdravlju nije dobro. U Domu zdravlja sam zatekao stanje koje sam zatekao nije dobro. Gorući problem je nedostatak kadra, imamo problem s javnim nabavkama, imamo problem s održavanjem infrastrukture. Nemam pritisak od vlasti, imam dobru saradnju s ministrom zdravstva, svakodnevno komuniciramo - rekao je Tatarević.

Istakao je da su neki zahtjevi sugrađana opravdani i da se stanje može popraviti. Mišljenja je da nije opravdano da ukoliko neko uputi poziv, da se niko ne javi te istakao i problem manjka kadra.

– U izradi smo novog pravilnika, gdje osim povećanja kadra, poboljšat ćemo i način komunikacije s građanima. Trenutni call centar je nefunkcionalan. Sve medicinske sestre su povučene, tipa iz Hadžića, Vogošće i stavio ih u Novi Grad u call centar i imamo sada slučaj da se medicinska sestra u Novom Gradu javlja pacijentu iz Starog Grada. Njoj treba dosta vremena - kazao je i najavio promjene u tom segmentu.

Istakao je i problem da ljekari napuštaju Dom zdravlja i odlaze na specijalizacije u KCUS ili Opću bolnicu.

- Mi smo također raspisali konkurs za specijalizaciju kako bi to spriječili - kazao je.

Riječi je bilo i o listama čekanja i o uslovima rada ljekara, pa je naveo i primjer toga da jedan pedijatar pregleda 50 ili 60 djece dnevno, dok, recimo, u Švedskoj ne smije pregledait više od 13 djece.

Govorio je i o povećanom broju pacijenata zbog visokih temperatura te dao savjete za građane.

– Zatekao sam haotično stanje, nije bilo reagensa. Ne želim da me pamte kao nekog ko je dokrajčio Dom zdravlja - zaključio je.

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