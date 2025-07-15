Tatarević: Nije normalno da se sestra iz Ilijaša u Novom Gradu javlja pacijentu iz Starog Grada

Direktor Domova zdravlja KS Elvedin Tatarević bio je gost novog izdanja Avazovog intervjua.
DONESENA ODLUKA
DIREKTOR DOMOVA ZDRAVLJA
Zatekao sam haotično stanje, nije bilo reagensa
Elvedin Tatarević. Avaz
Direktor Domova zdravlja KS Elvedin Tatarević bio je gost novog izdanja Avazovog intervjua.
Riječ je u dugogodišnjem uposleniku Domova zdravlja, a prije dolaska na ovu poziciju vodio je Dom zdravlja Hadžići.
- Općenito stanje u zdravlju nije dobro. U Domu zdravlja sam zatekao stanje koje sam zatekao nije dobro. Gorući problem je nedostatak kadra, imamo problem s javnim nabavkama, imamo problem s održavanjem infrastrukture. Nemam pritisak od vlasti, imam dobru saradnju s ministrom zdravstva, svakodnevno komuniciramo - rekao je Tatarević.
Istakao je da su neki zahtjevi sugrađana opravdani i da se stanje može popraviti. Mišljenja je da nije opravdano da ukoliko neko uputi poziv, da se niko ne javi te istakao i problem manjka kadra.
– U izradi smo novog pravilnika, gdje osim povećanja kadra, poboljšat ćemo i način komunikacije s građanima. Trenutni call centar je nefunkcionalan. Sve medicinske sestre su povučene, tipa iz Hadžića, Vogošće i stavio ih u Novi Grad u call centar i imamo sada slučaj da se medicinska sestra u Novom Gradu javlja pacijentu iz Starog Grada. Njoj treba dosta vremena - kazao je i najavio promjene u tom segmentu.
Istakao je i problem da ljekari napuštaju Dom zdravlja i odlaze na specijalizacije u KCUS ili Opću bolnicu.
- Mi smo također raspisali konkurs za specijalizaciju kako bi to spriječili - kazao je.
Riječi je bilo i o listama čekanja i o uslovima rada ljekara, pa je naveo i primjer toga da jedan pedijatar pregleda 50 ili 60 djece dnevno, dok, recimo, u Švedskoj ne smije pregledait više od 13 djece.
Govorio je i o povećanom broju pacijenata zbog visokih temperatura te dao savjete za građane.
– Zatekao sam haotično stanje, nije bilo reagensa. Ne želim da me pamte kao nekog ko je dokrajčio Dom zdravlja - zaključio je.
"AVAZ" OTKRIVA