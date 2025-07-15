Dostojanstveno obilježena 30. godišnjica genocida u Srebrenici u Ravnama

Na poligonu kod džamije u Ravnama kod Kladnja danas je održan prigodan i emotivan program povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Događaj su zajednički organizirali Medžlis Islamske zajednice Kladanj i Općina Kladanj.

Program je obuhvatio izložbu fotografija „Ravne: Preživjeli, majke i djeca“ i „Ravne: Prva kolektivna dženaza žrtvama genocida“, autora Ahmeta Bajrića – Foto Blicka. Kroz potresne prizore zabilježene 1995. godine, posjetioci su podsjećeni na težinu tragedije, ali i na humanost mještana Kladnja.

Održan je i kolokvij o genocidu te historijski čas posvećen sjećanju na stradanja Srebreničana i stanovnika srednjeg Podrinja, ali i na ulogu Kladnja kao mjesta utočišta za preživjele.

Među govornicima su bili načelnik Općine Kladanj Edis Šarić, glavni imam MIZ Kladanj Asim ef. Esmić, predsjednica Udruženja “Majke Srebrenice” Munira Subašić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof. dr. Vedad Gurda, te prof. dr. Mensur ef. Husić.

Kulturni program predvodili su direktor JU Biblioteka Kladanj i predsjednica Bošnjačke zajednice kulture Nevzeta Rustemović, a poseban doprinos dale su članice hora „Đulistan“ iz Bratunca.

Ravne su i ove godine pokazale da sjećanje nije samo obaveza, već i moralna dužnost. Poruka koja je odaslana s ovog skupa bila je jasna: Nikada ne zaboraviti, uvijek govoriti istinu i učiti nove generacije da cijene mir, pravdu i ljudsko dostojanstvo.