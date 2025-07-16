U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Istražuje se narko novac u NiP-u

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Istražuje se narko novac u NiP-u! Da li je kartel "Tito i Dino" upumpao pare?

Od ranije je poznato da je Gačanina u BiH ugostio Gordan Memija, kum Elmedin Konakovića, predsjednika NiP-a. Sky prepiske su također govorile o tome kako je potrebno pomoći Konakoviću, a dogovarao se i sastanak u Dubaiju.

Čitajte i kako je fatalna Mirnesa izašla na slobodu nakon milionske pljačke u Njemačkoj.

Analitičari predviđaju da Tramp neće čekati da istekne ultimatum koji je postavio Rusiji, kako bi isporučio "Patriote" Ukrajini.

Čitajte i koliko smo na hranu trošili prije pet godina, a koliko se troši sada.

Na stranicama mozaika čitajte priču o Afanu Muliću iz Zenice koji je sve oduševio. Prodaje limunadu i šalje novac za Gazu.

Pišemo i o Emelinu Fetiću, čija je pjesma već pobrala simpatije publike.

Donosimo i priču o tome s kakvim problemima se susreće BHANSA i to ne svojom krivicom.

U Turističkoj zajednici HNK pozdravljaju aktivnosti na kontroli: Na području Mostara inspekcija ulazi u trag iznajmljivačima na crno.

Čitajte i da li će mladi u KS dobiti subvencije za stanove?

Na sportskim stranama čitajte o slaganju rostera kod KK Bosne. Radi se ozbiljno, pojačanja dolaze iako pripreme nisu još ni počele, a raduje da su tu i neka zvučna imena.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.