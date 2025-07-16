U BiH danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperatura i do 36 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se prije podne. U Bosni poslije podne i tokom noći kiša ili lokalni pljuskovi, a u Hercegovini u kasnim večernjim satima.

Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zemlje jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije prije podne. U večernjim satima se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.