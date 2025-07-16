Novinarka Amela Kobiljak: Nervira me primitivizam

Ime i prezime: Amela Kobiljak.
Datum i mjesto rođenja: 25. avgust 1973.
Šta prvo uradite kad se probudite: Pristavim vodu za kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Poljoprivredom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Radijski voditelj.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Mobilni telefon.
Najdraža pjesma: “San o Mostaru”.
Šta gledate na televiziji: Kratke informativne emisije i ponekad serije.
Šta Vas nervira: Primitivizam.
Najdraži grad: Nemam najdraži.
Najbolji poklon koji ste dobili: Putovanje u Norvešku.
Čega se plašite: Teške bolesti u porodici.
S kim najradije pijete kafu: Sa sinom.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Bijela.
Ko Vam je uzor: Poslanik Muhammed, a.s.
Najdraži pisac: Enver Čolaković, Meša Selimović, Amir Misirlić i Nataša Bartula Hebert.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Omogućila svim ženama koje ne žele raditi da ne moraju, ali da kao domaćice i majke imaju naknadu.
Omiljeni muzičar ili bend: Gibonni i Damir Urban.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Maloljetnik na putu smrti”.
Tim za koji navijate: Željezničar.
Omiljena narodna izreka: “Ono što ne želiš sebi, nemoj ni drugome”.
Koje pitanje najviše mrzite: Što nisi još rađala?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Alija Lepir iz “Legende o Ali paši”.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Saudijsku Arabiju.