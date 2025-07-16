Novinarka Amela Kobiljak: Nervira me primitivizam

Ime i prezime: Amela Kobiljak.

Datum i mjesto rođenja: 25. avgust 1973.

Šta prvo uradite kad se probudite: Pristavim vodu za kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Poljoprivredom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Radijski voditelj.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Mobilni telefon.

Najdraža pjesma: “San o Mostaru”.

Šta gledate na televiziji: Kratke informativne emisije i ponekad serije.

Šta Vas nervira: Primitivizam.

Najdraži grad: Nemam najdraži.

Najbolji poklon koji ste dobili: Putovanje u Norvešku.

Čega se plašite: Teške bolesti u porodici.

S kim najradije pijete kafu: Sa sinom.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Bijela.

Ko Vam je uzor: Poslanik Muhammed, a.s.

Najdraži pisac: Enver Čolaković, Meša Selimović, Amir Misirlić i Nataša Bartula Hebert.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Omogućila svim ženama koje ne žele raditi da ne moraju, ali da kao domaćice i majke imaju naknadu.

Omiljeni muzičar ili bend: Gibonni i Damir Urban.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Maloljetnik na putu smrti”.

Tim za koji navijate: Željezničar.

Omiljena narodna izreka: “Ono što ne želiš sebi, nemoj ni drugome”.

Koje pitanje najviše mrzite: Što nisi još rađala?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Alija Lepir iz “Legende o Ali paši”.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Saudijsku Arabiju.