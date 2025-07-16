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VIDLJIVOST DOBRA

Stanje na cestama u BiH: Uslovi za vožnju povoljni, kolovoz suh

Zastoji i usporeno saobraćanje mogu se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima

Povoljni uslovi za vožnju. Facebook

A. O.

16.7.2025

Uslovi za vožnju jutros su povoljni, kolovoz je suh, a vidljivost dobra. Zastoji i usporeno saobraćanje mogu se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. 

Sezona je godišnjih odmora tako da i danas očekujemo povremeno pojačan promet vozila, posebno na cestama prema jugu. Vozite opreznije i izbjegavajte rizična preticanja.

Radovi na putu 

Radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Doboj-Banja Luka, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), kažu iz BIHAMK-a jutros.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 15 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

- Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba - navode. 

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

# STANJE NA PUTEVIMA
# BIHAMK
# SAOBRAĆAJ
# STANJE NA CESTAMA U BIH
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