Sud utvrdio da je Konaković lagao da je Avdo Avdić dogovarao njegovo hapšenje na Palama

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i lider Naroda i Pravde (NiP) Elmedin Konaković slagao je da je urednik Istraga.ba Avdo Avdić na Palama dogavarao njegovo hapšenje.

To je nepravomoćna presuda Općinskog suda u Sarajevu kojom je Konaković “osuđen” za klevetu.

Presuda je donesena 9. jula ove godine.

- Utvrđuje se da je tuženik Elmedin Konaković u emisiji „CENTRALNI DNEVNIK SA Senadom Hadžifejzovićem” od 12.11.2022. godine, objavljenoj na FACE TV, iznio neistinite činjenice, te oklevetao tužitelja Avdić Avdu, a s tim u vezi iznošenjem neistinitih činjenica nanio štetu časti i ugledu tužitelja Avdić Avde. Nalaže se tuženiku da tužitelju Avdić Avdi na ime naknade nematerijalne štete po osnovu povrede časti i ugleda koju mu je nanio iznošenjem neistinitih činjenica u emisiji „CENTRALNI DNEVNIK SA Senadom Hadžifejzovićem” od 12.1 1.2022. godine, objavljenoj na FACE TV, isplati iznos od 2.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 30.12.2022. godine pa do isplate, u roku od 30 dana od dana prijema presude. Obavezuje se tuženi da tužitelju nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 1.442,80 KM, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 09.07.2025. godine pa do isplate, u roku od 30 dana od dana prijema presude, dok se u preostalom dijelu preko dosuđenog zahtjeva tužitelja odbija – navodi se u presudi.

Također, u obrazloženju presude navodi se da je Konaković tokom gostovanja na Face TV-u izjavio da su „na Palama sjedili prije nekoliko dana Osman Mehmedagić, ovaj Šahinpašić iz OSE i Avdo Avdić, na Palama pazi u kafiću na Palama. lmamo mi svjedoke koji su ih tamo vidjeli, da bi kreirali neki novi, neku novu“.

Na pitanje Hadžifejzovića da li je to tačna informacija, Konaković je rekao: ”Potpuno, ja je govorim u eter ja što znam ja govorim, ja ne lupam, dakle da bi me povezali sa nekim privrednicima koji finansiraju NiP prljavim parama”.