Ivo Pavković za "Avaz": Svako treće i sljedeće dijete ima 500 KM mjesečno do navršene sedme godine

Dok većina kantona u Federaciji BiH tone u alarmantne brojke pada nataliteta, jedan grad iz Zapadne Hercegovine, pokazuje da trend nije nužno sudbina.

Široki Brijeg, smješten u jedinom kantonu s pozitivnim prirodnim priraštajem, postao je rijedak primjer da se uz strateške mjere, podršku porodici i snažnu lokalnu privredu, brojke mogu zaokrenuti.

Ovdje brojke nisu slučajnost, nego rezultat kontinuiteta, planiranja i ulaganja u ljude. U vremenu kada demografski gubici prijete da oblikuju budućnost cijelih regija, ovaj grad nudi rijedak primjer da se uz privredu, tradiciju i jasne mjere, život ne samo zadržava, već i rađa.

Niz mjera

Prema riječima Ive Pavkovića, gradonačelnika Širokog Brijega, ovaj grad već tri godine ima pozitivan prirodni priraštaj zahvaljujući nizu mjera koje Grad i Zapadnohercegovački kanton imaju kako bi pomogli lokalnom stanovništvu.

Među mjerama koje su uvedene izdvajaju se finansijske podrške roditeljima.

- Za svako treće i sljedeće dijete osigurano je po 500 KM mjesečno do navršene sedme godine života, besplatan prijevoz učenika za osnovne i srednje škole. Svako novorođeno dijete, jednokratno, od Grada dobije 500 KM i od kantona određeni iznos – kazao je Pavković za portal "Avaza".

Grad nudi i dodatne olakšice, besplatne udžbenike za sve osnovce, subvencije za vrtiće, pomoć za ugrožene porodice sa nižim prihodima, jednokratnu pomoć za školske troškove i druge mjere.

- To je s jedne strane neka naša socijalna politika, a s druge strane dosta jaka privreda i poslodavci. Mi imamo 9.000 uposlenih i to je jedna sigurna situacija gdje mladi ostaju, zasnivaju porodice i ostaju živjeti - ističe Pavković.

Gradonačelnik naglašava da je upravo stabilna lokalna privreda, uvezana sa tradicijom i zajedništvom, presudna za ovakav rezultat.

Stabilna lokalna privreda

– Veoma je važan osjećaj zajedništva, tradicije i porodice, jer to ima veliki uticaj i značaj za pozitivnu sliku nataliteta. Zapadni trendovi su malo udaljili porodicu i ne znam da li ijedna zapadna država ima pozitivan prirodni priraštaj. Izuzev tih jakih tradicionalnih vrijednosti, tu je još bitna jaka privreda i mjere Grada, koje čine prevagu u odnosu na druge kantone koje imaju negativan - pojašnjava Pavković.

U 2025. godini u Širokom Brijegu očekuju još bolji rezultat nego lani.

- Imali smo 396 rođene djece u prošloj, sad očekujemo 400. Mi nismo imali jako dugo toliki broj rođene djece na broj stanovnika unutar grada. To je, ja mislim, jedna lijepa cifra za grad koji ima nešto manje od 30.000 stanovnika - naglašava Pavković.

Planovi za dalje su jasni, ulaganje u obrazovanje i proširenje vrtićkih kapaciteta.

- Želimo osigurati dovoljno mjesta u vrtićima, jer ih trenutno nedostaje. Također nam je cilj da svi osnovnoškolci i srednjoškolci imali nastavu u prvoj smjeni uz kvalitetnije uslove rada. Radimo i na pilot projektima produženog boravka u školama. To su nam prioriteti. Ono što je ključno jeste da domaće ljude zapošljavamo i da za svoj rad imaju dobre plate - poručuje Pavković.

Primjer Širokog Brijega nije samo statistički kuriozitet, već ogledalo u kojem bi mnoge lokalne zajednice trebale potražiti svoju sliku. Kada se porodica ne posmatra kao privatni problem, već kao temelj zajednice, rezultati dolaze prirodno. U društvu koje stari, svako novorođeno dijete je više od broja – ono je znak nade. A tamo gdje vlast vidi porodicu kao partnera, umjesto kao teret, rađaju se i djeca – i budućnost.

Alarmantno stanje

U Federaciji BiH u maju 2025. godine je rođeno 1.150 beba, a umrlo je 1.668 stanovnika, što znači da prirodni priraštaj iznosi - 518, a da je vitalni indeks 69.Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, u istom mjesecu ove godine zaključeno je 839 brakova, dok su evidentirana 83 razvoda.

Negativan prirodni priraštaj je zabilježen u devet kantona u Federaciji BiH, osim u Zapadnohercegovačkom. U periodu januar - april 2025. godine u FBiH rođeno je 4.429 beba, a umrlo je 6.906 stanovnika. Zaključenih brakova, u tom periodu, je 2.182, a razvoda je bilo 520.

U 2024. godini u Federaciji BiH je rođeno ukupno 15.375 djece, dok je u istom periodu umrlo 20.195 osoba, tako da je prirodni priraštaj stanovništva u toj godini bio minus 4.820.