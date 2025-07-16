U toku pripreme za zaštitu Prenja: U Konjicu održan sastanak ekspertnog tima i gradonačelnika

U okviru aktivnosti na pripremi izrade Stručnog obrazloženja za proglašenje planine Prenj zaštićenim područjem, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Mersudin Avdibegović, član ekspertnog tima, posjetio je Konjic gdje se sastao s gradonačelnikom Osmanom Ćatićem.

Kako je priopćeno iz Grada Konjica, Avdibegović je zadužen za segment konsultacija s lokalnom zajednicom, s ciljem uključivanja relevantnih aktera u proces izrade dokumenta koji će poslužiti kao osnova za buduću zaštitu Prenja.

''Metodološki pristup izradi Stručnog obrazloženja podrazumijeva uključivanje stručnjaka za prirodne vrijednosti, ali i predstavnika lokalne zajednice, nevladinog sektora, turističkih subjekata, gorske službe spašavanja, planinara, lovaca, ribolovaca, lokalne razvojne agencije i udruženja poljoprivrednika. Cilj je dobiti sveobuhvatnu sliku potreba i očekivanja građana Konjica'', izjavio je, među ostalim, Avdibegović.

Naglasio je važnost transparentnosti i participativnog pristupa kako bi se u konačnom dokumentu reflektirali stavovi i interesi svih zainteresiranih strana.

Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić podržao je aktivnosti na izradi studije, istaknuvši važnost Prenja za lokalno stanovništvo.

''Prenj i njegova zaštita za sve nas koji živimo na ovom području od izuzetne su važnosti i iz tog razloga je potrebno uz pomoć eksperata uraditi kvalitetne pripreme kako bismo došli do zajedničkog cilja. Na raspolaganju smo, u skladu s našim mogućnostima za sve što se očekuje od nas kao lokalne zajednice u tom procesu. Nadam se da će sve navedeno rezultirati što skorijem proglašenju Zaštićenog područja Prenj kojem zajedno s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma težimo'', kazao je Ćatić, podsjetivši na Memorandum o razumijevanju potpisan prošle godine s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, kojim je potvrđena zajednička posvećenost zaštiti ovog planinskog područja.