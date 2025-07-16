U Turističkoj zajednici HNK pozdravljaju aktivnosti na kontroli: Na području Mostara inspekcija ulazi u trag iznajmljivačima na crno

Na meti inspektora Porezne uprave FBiH gotovo od početka ove turističke sezone su vile s bazenima, uglavnom, na području Mostara.

Iako takvih objekata ima širom Hercegovine, činjenica je da ih je najviše upravo na području Mostara i šire okoline.

Tačan broj je za nadležne instance nepoznanica, ali se na stotine takvih objekata, među kojima se značajan broj nalazi izvan sistema, može pronaći na popularnim platformama za oglašavanje smještaja.

Rad bez prijave

Tako su inspektori u ovom mjesecu, do sada, izvršili 54 inspekcijska nadzora, a otkrili su, između ostalog, 24 objekta koja su obavljala djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa. Ukupno su izdali 25 prekršajnih naloga s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 15.100 KM. U prethodnom mjesecu su otkrili osam objekata bez odobrenja za rad, a izrekli su kazne u iznosu od 4.000 KM.

U Turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona (TZHNK) pozdravljaju i podržavaju sve aktivnosti u pogledu kontrole objekata za odmor i rekreaciju, uključujući vile s bazenima, koje su, kako kažu, u proteklom razdoblju postale sve prisutnije na turističkoj karti Hercegovine.

- Uređenje ovog sektora je nužno, a s obzirom na sve veću ponudu i potražnju, smatramo da je krajnje vrijeme da se uvede red u ovu oblast, iz temelja. Prvenstveno iz razloga zaštite samih iznajmljivača i gostiju. U slučaju bilo kakvih nezgoda ili incidenata, iznimno je teško, i institucionalno i pravno, objasniti što se dogodilo, ko je odgovoran i zašto eventualne institucije nisu reagirale. Ujedno, rad bez prijave stvara nelojalnu konkurenciju onima koji posluju zakonito, ali i narušava ukupnu sliku turističke ponude destinacije – kaže za „Avaz“ Anđelko Maslać, direktor TZ HNK.

Naglašava kako se mora znati gdje nam dolaze turisti, ko su, koliko ostaju i kakva su njihova očekivanja.

Siva zona

- To je moguće samo ako su svi objekti registrirani i prijavljeni. Bez toga, turistički razvoj ostaje u sivoj zoni, bez mogućnosti strateškog planiranja i dugoročnog napretka – ističe Maslać.

Navodi i da je neprijavljenih objekata sve manje. Jer, kako kaže, kazne su ozbiljne, a sve veći broj iznajmljivača shvaća da nelegalan rad dugoročno nije održiv.

Cilj nije represija

- Ulaskom u sistem ne samo da postaju dio legalnog tržišta, nego im se otvaraju vrata za sudjelovanje u brojnim programima i fondovima, kako kantonalnog, tako i federalnog ministarstva, ali i kroz evropske projekte. Naš cilj nije represija, već uređen i održiv razvoj turizma u HNK. Stoga ćemo i dalje podupirati sve inicijative koje vode ka transparentnosti, sigurnosti i kvaliteti u turizmu – poručuje Maslać.