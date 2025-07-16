Raspisan javni poziv za sanaciju cesta Nemila-Bistričak-Teslić i Breza-Vareš

Sanacija regionalnih cesta R473 Nemila - Bistričak - Teslić i R444 Breza - Vareš predmet su javnog poziva kojeg su Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalna direkcija za ceste ZDK objavili danas s ciljem izbora najpovoljnijeg izvođača radova.

Iz Budžeta ZDK za sanaciju ceste Nemila - Bistričak - Teslić sa izgradnjom pješačke staze osigurano je 400.000 KM. Za sanaciju kolovoza na cesti Breza - Vareš u Budžetu je planirano 480.000 KM.

Novi javni radovi

- Sa zadovoljstvom mogu kazati da završavamo proces objave javnih poziva planiranih za rekonstrukciju i modernizaciju regionalnih cesta na području ZDK u 2025. godini. Svakodnevno otvaramo nove javne radove u cijelom kantonu stvarajući uslove za kvalitetniji cestovni saobraćaj, a samim tim i za bolji i sigurniji život stanovnika, kao i brži privredni razvoj. Ostaje nam da u narednom periodu završimo i sa objavama javnih poziva za izradu projektno - tehničke dokumentacije za dionice regionalnih cesta u ZDK kako bi u narednoj godini imali spremne projekte i još snažnije krenuli sa javnim radovima i ulaganjima u cestovnu infrastrukturu - kazao je Adnan Šabani, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

Sanacija regionalnih cesta R473 Nemila - Bistričak - Teslić i R444 Breza - Vareš predmet su javnog poziva kojeg su Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalna direkcija za ceste ZDK objavili danas s ciljem izbora najpovoljnijeg izvođača radova.

Iz Budžeta ZDK za sanaciju ceste Nemila - Bistričak - Teslić sa izgradnjom pješačke staze osigurano je 400.000 KM. Za sanaciju kolovoza na cesti Breza - Vareš u Budžetu je planirano 480.000 KM.

Projekti za narednu godinu

- Sa zadovoljstvom mogu kazati da završavamo proces objave javnih poziva planiranih za rekonstrukciju i modernizaciju regionalnih cesta na području ZDK u 2025. godini. Svakodnevno otvaramo nove javne radove u cijelom kantonu stvarajući uslove za kvalitetniji cestovni saobraćaj, a samim tim i za bolji i sigurniji život stanovnika, kao i brži privredni razvoj. Ostaje nam da u narednom periodu završimo i sa objavama javnih poziva za izradu projektno - tehničke dokumentacije za dionice regionalnih cesta u ZDK kako bi u narednoj godini imali spremne projekte i još snažnije krenuli sa javnim radovima i ulaganjima u cestovnu infrastrukturu - kazao je Adnan Šabani, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

U proteklih godinu dana resorno kantonalno ministarstvo i Vlada ZDK finansirali su modernizaciju i izgradnju pješačke staze duž ceste R445 Nemila - Zenica i više od jednog kilometra kolovoza na relaciji Breza - Vareš, saopćeno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK i više od jednog kilometra kolovoza na relaciji Breza - Vareš, saopćeno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.