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SUPROTNE I LAŽNE TVRDNJE

Oštra reakcija Delegacije EU na navode da su umiješani u sudske procese u BiH: Optužbe i napadi su neutemeljeni!

Ovi principi ne mogu i nikada neće biti predmetom bilo kakvih pregovora

Delegacija EU. Armin Durgut / Pixsell

A. O.

16.7.2025

Evropska unija jeste i dosljedno ostaje najodaniji i najpouzdaniji partner Bosne i Hercegovine, kao i daleko najveći investitor u zemlji, pružajući značajnu podršku budućnosti Bosne i Hercegovine u EU.

- EU je kontinuirano i jasno isticala da su napadi na teritorijalni integritet, suverenitet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine neprihvatljivi. Ovi principi ne mogu i nikada neće biti predmetom bilo kakvih pregovora.

Štaviše, vladavina prava i nezavisnost pravosuđa su temeljni principi za EU. Tvrdnje da je EU umiješana u sudske postupke u Bosni i Hercegovini su u potpunosti lažne i suprotne našim vrijednostima.

EU je podržavala i uvijek će podržavati slobodu izražavanja. Ipak, neutemeljene optužbe i špekulativni napadi nisu samo netačni, već i štetni te narušavaju povjerenje. Pozivamo javnost da ne nasjeda na dezinformacije. Ostajemo posvećeni transparentnosti i integritetu u našem radu.

Put ka EU je najbolja garancija prosperiteta, stabilnosti, funkcionalnih demokratskih institucija i vladavine prava u Bosni i Hercegovini i pozivamo političke aktere da usmjere pažnju na postizanje napretka ka budućnosti u EU u korist građana BiH - navedeno je u saopćenju.

# DELEGACIJA EU
# EU
# BIH
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