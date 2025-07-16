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Ministar Konaković zakukao: "Radončić me blokirao na telefonu!"

Smarao ga porukama...

Konaković se požalio na Radončića. Screenshot

A. O.

16.7.2025

Ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik NiP-a Elmedin Konaković posljednjih dana zdušno se posvetio verbalnom ratu protiv medija i novinara koji izvještavaju o istrazi Tužilaštva BiH o finansiranju njegove stranke, nezakonitim zapošljavanjima u MVP i drugim „nepravilnostima“ u kojima je šef Naroda i pravde glavni „osumnjičeni“.

Nakon što je medije, pravosuđe i sve svoje političke oponente svrstao u isti koš, diplomatski ih nazivajući „četnicima, ustašama i balijama“, Konaković je, čini se, pokušao privatnim vezama ishoditi da isti ti mediji malo manje kritički pišu o njemu, no to mu nije pošlo za rukom.

Objava Konakovića na Instagram story-u. Screenshot

Na društvenim mrežama ministar Konaković je tako otkrio da je putem telefona kontaktirao i predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića, ali njegov pokušaj da se „umili“ Radončiću nakon što ga je prethodno direktno prozvao na Facebooku završio je neslavno.

- Na Avazu sam svaka treća vijest. Prenose Mulahusića. U međuvremenu me i Radončić blokirao na telefonu - otkrio je Konaković, piše Slobodna Bosna.

# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# FAHRUDIN RADONČIĆ
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