Ministar Konaković zakukao: "Radončić me blokirao na telefonu!"

Ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik NiP-a Elmedin Konaković posljednjih dana zdušno se posvetio verbalnom ratu protiv medija i novinara koji izvještavaju o istrazi Tužilaštva BiH o finansiranju njegove stranke, nezakonitim zapošljavanjima u MVP i drugim „nepravilnostima“ u kojima je šef Naroda i pravde glavni „osumnjičeni“.

Nakon što je medije, pravosuđe i sve svoje političke oponente svrstao u isti koš, diplomatski ih nazivajući „četnicima, ustašama i balijama“, Konaković je, čini se, pokušao privatnim vezama ishoditi da isti ti mediji malo manje kritički pišu o njemu, no to mu nije pošlo za rukom.