Traži se put ka izlasku iz problema: Smanjenje operacija za 10 posto vodi ka gubicima većim od 5 miliona KM

Koncept minimuma procesa rada, odnosno operativnog nivoa koji BHANSA mora održavati i u vanrednim situacijama, poput bolovanja, tehničkih kvarova ili štrajk, bio je jedna od tema sastanka ministra prometa i komunikacija BiH Edina Forte s Upravom Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), te predstavnicima oblasne kontrole letenja.

Veći poremećaji

Tokom razgovora nastojalo se pronaći zajedničko rješenje za aktuelne probleme u radu Agencije, nastali nakon blokade njenih prihoda od rutnih naknada kod EUROCONTROL-a u postupku izvršenja arbitražne presude “Viaduct protiv BiH”. Zbog finansijskih teškoća plaće uposlenih bile su umanjene za 20 posto, a uslijedio je i veliki broj istovremenih odlazaka na bolovanje od operativnog osoblja.

Na sastanku su iznesene procjene da bi smanjenje operacija za samo 10 posto u vršnim periodima moglo dovesti do gubitaka većih od 5 miliona KM, dok bi veći poremećaji dugoročno mogli rezultirati preusmjeravanjem zračnog saobraćaja izvan granica BiH.

- Siguran i pouzdan zračni saobraćaj je temelj naše povezanosti s Evropom i svijetom i od strateškog je značaja za cijelu državu. Zato je važno da se kroz profesionalan i otvoren dijalog unutar sistema kontinuirano jačaju kapaciteti i unapređuju uslovi rada. Uvjeren sam da zajedničkim naporima možemo sačuvati visoke standarde koje građani i međunarodni partneri očekuju. Istovremeno, svjesni smo ozbiljnih izazova koje je izazvala blokada računa uslijed slučaja „Viaduct“, i zato je Ministarstvo u stalnoj komunikaciji sa svim relevantnim akterima kako bi se što prije otklonile posljedice i osigurala finansijska stabilnost sistema – kazao je Forto.

Minimum procesa

BHANSA je predstavila plan mjera za stabilizaciju poslovanja i osiguranje kvaliteta usluga, a među ključnim prijedlozima su usklađivanje minimuma procesa rada, te formiranje stručnog tima za optimizaciju sektorskih konfiguracija i raspoloživosti osoblja.

Pružanje usluga u zračnoj plovidbi

- Sastanak je potvrdio zajedničku opredijeljenost ka održavanju visokog nivoa operativne pouzdanosti i profesionalnih standarda u oblasti pružanja usluga u zračnoj plovidbi. Ministarstvo prometa i komunikacija BiH ostaje snažan partner u procesu stabilizacije i modernizacije sistema, s jasnim ciljem da Bosna i Hercegovina zadrži reputaciju pouzdanog i sigurnog zračnog prostora u regiji i šire - saopćeno je iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.