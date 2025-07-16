Dječak Afan Mulić prodaje limunadu i dio novca donira za Gazu

Afan Mulić iz Zenice desetogodišnjak je s velikom maštom, vrijedan, ali i humanog, velikog srca. Ovog raspusta odlučio je, u dogovoru s roditeljima, da svoje slobodno vrijeme provede korisno i tako je započeo posao prodavanja limunade. Međutim, odlučili su napraviti korak dalje i dio prihoda koje Afan zaradi donirati za gladnu djecu Gaze.

Ozbiljna priča

Afanova majka Ajša Mulić za „Avaz“ je ispričala kako se rodila ideja te kako su iz nje kasnije proizašle važne lekcije i poruke. Od dječije maštarije nastala je ozbiljna priča.

- Ideja je preko noći sazrela. Razgovarali smo o korisno provedenom vremenu, jer je sada raspust, pa sam predložila da nađe neku zanimaciju. On je razmišljao i palo mu je na pamet da prodaje limunadu, jer ju je nama pravio tokom ramazana. Ustao je ujutro i samo nam saopćio da će izaći da prodaje limunadu - započinje priču Ajša.

Međutim, ipak su morali smisliti kako će izgledati štand, kako će privući mušterije, ali s obzirom na to da je Afan bio uporan da započne isti dan, zaputili su se u trgovinu po limun, postavili sto koji su imali i započeli s prodajom.

- S obzirom na to da sam ja poprilično esteta, bila sam zadužena da sve to izgleda lijepo, ali Afan je, naravno, i sam korigovao šta mu se nije sviđalo i predlagao nove ideje. Imali smo neki dispanzer, ispočetka smo cijedili limunadu, ali kasnije smo osmislili druge metode rada. Pokrenula su se i druga djeca, njegovi drugari sada, pa mi je drago da smo imali pozitivan utjecaj – kazala je Ajša.

Zatim su morali osmisliti recept koji može da stoji i ne pokvari se odmah, pa su eksperimentisali i na koncu došli do svoje jedinstvene recepture, da bude i osvježavajuća, dovoljno slatka i ko god je probao, kaže, bio je oduševljen. Uložili su u dispanzer s ledom i to je bio pun pogodak.

- Prva mušterija je bio jedan gospodin koji mu je pružio podršku i platio limunadu 10 maraka. On je bio nevjerovatno sretan, nije mogao da vjeruje, bilo je baš emotivno. Meni je tada sinula ideja, kada sam vidjela dijete koje ne oskudijeva ni u čemu, toliko se raduje zbog zarađenog novca, kako će tek onda oni koji su u potrebi. Predložila sam mu da usrećimo još nekoga, donirajući dio zarade i s oduševljenjem je pristao. Tako smo odlučili izdvojiti 20 posto zarade i donirali smo novac za djecu Gaze. Prvu sedmicu smo uplatili 90 maraka, drugu sedmicu 60 maraka. Odlučili smo novac uplaćivati svakog ponedjeljka. Cilj nam je, ne samo prodati osvježenje, nego potaknuti i drugu djecu da rade nešto slično, jer zamislite ako stotinu djece isto uradi, kolika je to količina novca, bez obzira kome ga odluče donirati – ispričala nam je Ajša.

Vjera u djecu

Sada su proširili ponudu, Afan ne prodaje samo limunadu, a ohrabruju i njegove drugare da sa svojom idejom podijele s njim štand, slobodno vrijeme korisno provedu i usput pomognu nekome u potrebi. Istaknula je da je važno vjerovati u dječije ideje, bez obzira koliko banalno nama odraslima zvuče te da, ako im u ranoj dobi ne podržimo snove, kasnije ne možemo očekivati velike stvari od njih.

- Ja sam znala da je vrijedan, ali i meni je sve ovo bilo veliko, pozitivno iznenađenje, malo je reći da sam ponosna. I sama sam bila sanjar, maštovita, i drago mi je da sam prenijela na njih tu crtu i uvijek im ponavljam da trebaju vjerovati u sebe i svoje snove te da posebno budu ponosni na ono što stvore sa svoje dvije ruke. Često mu znam reći, ako nastavi da se ovako trudi, neskromno možda, ali vidim neku brendiranu limunadu u budućnosti. Njemu se oči zasijaju, a to povjerenje koje mu ukažem mu samo diže moral. Pa čak i prolaznici, ne moraju ni svratiti, ali mahnu, svirnu, on se odmah osjeća punim elana – navela je Ajša.