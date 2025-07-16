Prosječna neto plata u FBiH u maju 2025. iznosila 1.590 KM, bruto plata 2.480 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2025. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.590 KM i nominalno je viša za 0,4 posto, a realno za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna neto plata za maj 2025. nominalno je viša za 14,9 posto, a realno viša za 11,3 posto.

U maju 2025. u odnosu na april 2025. najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plate je zabilježeno u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) za 3,1 posto i djelatnostima Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, zatim Prijevoz i skladištenje i Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, za 2,8 posto.

U isto vrijeme najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnosti Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 2,7 posto i u djelatnosti Informacije i komunikacije za 2,6 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata za maj 2025. godine u Federaciji BiH iznosila je 2.480 KM i nominalno je viša za 0,3 posto, a realno za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za maj 2025. godine nominalno je viša za 14,8 posto, a realno viša za 11,3 posto.

U maju 2025. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je bio 546.452. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih je povećan za 0,2 posto.