30 godina od rušenja Čaršijske džamije u Srebrenici: Svetinja koju ni genocid nije mogao izbrisati

Na današnji dan, 16. jula 1995., Vojska RS-a pod komandom generala Ratka Mladića srušila je Čaršijsku džamiju u Srebrenici, tadašnji centar vjerskog i kulturnog života Bošnjaka u ovom gradu. Ovo rušenje bilo je dio šireg plana sistematskog zatiranja bošnjačkog identiteta nakon genocida nad više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, počinjenog 11. jula iste godine .

Nekoliko godina kasnije, 1997., teška mehanizacija dovedena iz Istočnog Sarajeva još je jednom uništila sve tragove džamije. No, simbolično i tragično, 25 godina nakon rušenja, prilikom izgradnje garaže kod kružnog toka u Srebrenici, iskopani su fragmenti betona od kupole te džamije – šutljivi svjedoci pokušaja kulturnog i vjerskog zatiranja .

Iako srušena do temelja, džamija je ponovo otvorena 16. jula 2011., tačno 16 godina nakon rušenja. Obnova je bila moguća zahvaljujući donacijama vjernika i bošnjačke dijaspore, uz veliku podršku Ćazima Salimovića, koji ju je i svečano otvorio. Džamija je dobila ime po rahmetli dr. Ahmedu Smajloviću, cijenjenom bošnjačkom teologu .

Sagrađena na zemljištu porodice Selmanagić – čiji član, arhitekta Selman Selmanagić, spada među najznačajnije jugoslavenske arhitekte 20. vijeka – džamija se među lokalnim stanovništvom često naziva “Selmanagića džamija”. Ovaj naziv naglašava povezanost sa evropskim arhitektonskim nasljeđem i kulturnom baštinom .

Danas, obnovljena džamija stoji kao snažan simbol otpora, izdržljivosti i opstanka bošnjačke zajednice – dokaz da vjera, identitet i istina ne mogu biti zatrti, iako je pokušaj bio potpun.