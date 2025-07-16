Sejo Boy poručio Adnanu Deliću: "Narod ne može očima da vas gleda, ja ne bih izlazio iz stana na tvom mjestu"

Pjevač i biznismen Sead Hamzić, poznat kao Sejo Boy na svom Instagram profilu snimio je video u kojem je poslao snažnu poruku ministru za rad i socijalnu politiku FBiH Adnanu Deliću.

- Adnan Delić kaže da zlostavljanje na poslu mora biti sistemski riješeno. Kako ćeš ti Adnane Deliću nešto da riješiš kad u samom tvom kabinetu postoji mobing. Neke osobe su čak i napustile svoje radno mjesto jer to nisu više mogle da istrpe. Ako hoćeš imena, dat ću ti imena tvojih savjetnika - poručio mu je Hamzić.