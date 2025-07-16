Sejo Boy poručio Adnanu Deliću: "Narod ne može očima da vas gleda, ja ne bih izlazio iz stana na tvom mjestu"

Pjevač i biznismen Sead Hamzić, poznat kao Sejo Boy na svom Instagram profilu snimio je video u kojem je poslao snažnu poruku ministru za rad i socijalnu politiku FBiH Adnanu Deliću.
- Adnan Delić kaže da zlostavljanje na poslu mora biti sistemski riješeno. Kako ćeš ti Adnane Deliću nešto da riješiš kad u samom tvom kabinetu postoji mobing. Neke osobe su čak i napustile svoje radno mjesto jer to nisu više mogle da istrpe. Ako hoćeš imena, dat ću ti imena tvojih savjetnika - poručio mu je Hamzić.
Hamzić je poslao i jasnu poruku vezano za šanse ove stranke na izborima.
- Možeš još malo ublehariti do oktobra 2026. Poručujem svima vama da letite sa tih pozicija da vas niko više ne vidi očima. Ja ne znam koliko puta još mora da vam se kaže da ovaj narod više ne može očima da vas gleda. Ja da sam na tvom mjestu Adnane Deliću, Gospodara mi velikog, ja ne bih izašao ispred zgrade uopšte. Takva atmosfera vlada u društvu prema tebi i kompletnoj strukturi ljudi - poručio mu je Hamzić.
Podsjetimo, Hamić sedmicama da njegova supruga trpi mobing i seksualno uznemiravanje od Ahmeta Baljića, direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kojeg, kako kaže, štiti Adnan Delić.