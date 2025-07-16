Zasjedala Komisija za nadzor nad radom OSA-e: Džuvo negirao da je vozio Dodika u Tužilaštvo

Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Bosne i Hercegovine danas je ispitala direktora agencije Almira Džuvu u vezi sa saslušanjem Milorada Dodika i njegovim dolaskom u Tužilaštvo BiH. Džuvo je tom prilikom negirao da je lično vozio Dodika. Prema riječima predsjedavajućeg Komisije Ilije Cvitanovića, sjednica je trajala dugo, a članovima Komisije su pruženi odgovori na većinu pitanja, iako svi detalji nisu mogli biti podijeljeni s javnošću.

– Direktor OSA-e je naveo da je agencija, u skladu sa zakonom, bila uključena u dovođenje Milorada Dodika u Tužilaštvo BiH, te da bi taj proces teško mogao biti realizovan bez OSA-e – kazao je Cvitanović, potvrđujući da je postojala koordinacija između pravosudnih institucija, OSA-e i samog Dodika.

Dodao je kako je Džuvo jasno rekao da nije vozio Dodika, ali nije želio odgovoriti na pitanje da li se nalazio u vozilu u tom trenutku.

– Sve je rađeno uz saglasnost suda i tužilaštva. OSA je imala ulogu u tom procesu, ali direktor nije vozio Dodika. Na pitanje o njegovom prisustvu u vozilu nije odgovorio, što je njegovo zakonsko pravo – rekao je Cvitanović.