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U PARLAMENTU

Zasjedala Komisija za nadzor nad radom OSA-e: Džuvo negirao da je vozio Dodika u Tužilaštvo

Većina članova smatra da je OSA postupala u interesu svih građana i da je njeno učešće bilo ključno za deeskalaciju situacije, kaže Cvitanović

Almir Džuvo. Facebook

S. S.

16.7.2025

Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Bosne i Hercegovine danas je ispitala direktora agencije Almira Džuvu u vezi sa saslušanjem Milorada Dodika i njegovim dolaskom u Tužilaštvo BiH. Džuvo je tom prilikom negirao da je lično vozio Dodika. Prema riječima predsjedavajućeg Komisije Ilije Cvitanovića, sjednica je trajala dugo, a članovima Komisije su pruženi odgovori na većinu pitanja, iako svi detalji nisu mogli biti podijeljeni s javnošću.

– Direktor OSA-e je naveo da je agencija, u skladu sa zakonom, bila uključena u dovođenje Milorada Dodika u Tužilaštvo BiH, te da bi taj proces teško mogao biti realizovan bez OSA-e – kazao je Cvitanović, potvrđujući da je postojala koordinacija između pravosudnih institucija, OSA-e i samog Dodika.

Dodao je kako je Džuvo jasno rekao da nije vozio Dodika, ali nije želio odgovoriti na pitanje da li se nalazio u vozilu u tom trenutku.

– Sve je rađeno uz saglasnost suda i tužilaštva. OSA je imala ulogu u tom procesu, ali direktor nije vozio Dodika. Na pitanje o njegovom prisustvu u vozilu nije odgovorio, što je njegovo zakonsko pravo – rekao je Cvitanović.

Ilija Cvitanović. FENA

Član Komisije Albin Muslić potvrdio je da su članovi tražili pojašnjenje o formi učešća OSA-e, na što im je Džuvo odgovorio da se radilo o operativnim aktivnostima vezanim za dolazak i eventualno privođenje Dodika do zgrade Suda BiH. Cvitanović je u nastavku opravdao angažman OSA-e u ovom slučaju, navodeći da je sve rađeno s ciljem smirivanja političkih tenzija.

– Većina članova Komisije smatra da je OSA postupala u interesu svih građana BiH i da je njeno učešće bilo ključno za deeskalaciju situacije. Direktor Džuvo nam je dao garancije da je sve bilo u skladu sa zakonom – istakao je Cvitanović.

Na pitanje o eventualnom učešću međunarodne zajednice u organizaciji Dodikovog dolaska u Tužilaštvo, Cvitanović je odgovorio da niko iz međunarodnih struktura nije bio uključen te da je riječ isključivo o procjeni i odluci domaćih institucija. Članovi Komisije su Džuvu pitali i za mogući dogovor oko drugostepene presude Miloradu Dodiku, na što je direktor OSA-e kategorično odgovorio da agencija u tome nije učestvovala niti ima bilo kakva saznanja o tome.

Albin Muslić. Fena

# OSA BIH
# ALMIR DŽUVO
# MILORAD DODIK
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