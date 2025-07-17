Prije 58 godina preminuo bh. književnik i novinar Hamid Dizdar

Na današnji dan 1967. godine, u Sarajevu je preminuo bosanskohercegovački književnik, novinar i urednik Hamid Dizdar. Rođen je u Stocu, 22. februara 1907. godine, a bio je stariji brat poznatijeg bh. pisca Mehmedalije Maka Dizdara. Hamid je radio prvo kao službenik u Stocu, potom urednik sarajevskih listova "Slobodna riječ", "Jugoslavenska pošta", "Pravda", "Gajret", a nakon Drugog svjetskog rata bio je direktor Arhiva grada Sarajeva. Uređivao je časopise "Odjek", "Vidik" i "Život". Poeziju je počeo pisati kao socijalni pisac, a javio se u "Knjizi drugova" 1929. godine. Prvu pjesmu objavio je u "Zagrebačkom ilustrovanom listu" 1925. godine. Kao zasebna djela objavio je "Narodne pripovijetke iz BiH", "Ljubavne narodne pjesme iz BiH", "Šaljive narodne pjesme", "Muslimani i kršćani pod turskom vlašću u BiH", "Bilješke o razvitku štampe u BiH", "Obasjane staze", "Proljeće u Hercegovini", "Arabeske", "Kasaba šapče", "Zapisi u kamenu", "Obasjane staze", "Niko se ne vraća", "Proljeće u Hercegovini"... Za svoj književni rad Dizdar je dobio brojna priznanja.

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Umro Koca Mimar Sinan, graditelj Mosta Mehmed-paše Sokolovića 1588. - U Istanbulu umro čuveni arhitekt Osmanskog Carstva Koca Mimar Sinan, graditelj Mosta Mehmed-paše Sokolovića. Radio je u službi trojice sultana - Sulejmana Veličanstvenog, Selima I i Murata III. Njegova najpoznatija remek-djela su džamije Selimija u Edirneu i Sulejmanija u Istanbulu. Izgradio je 84 velike džamije, 52 male džamije, 57 škola Kurana (medresa), 7 čitaonica, 18 karavan-saraja, 22 mauzoleja, 46 kupaonica (hamama), 35 odmorišta (saray), tri bolnice, pet akvadukata, osam mostova i osam skladišta, a uporedo je i obučavao mnoge asistente, među kojima su Sedefkar Mehmed aga koji je izgradio Džamiju sultana Ahmeda, poznatiju kao Plava džamija, i Mimar Hajrudin koji je izgradio Stari most u Mostaru. 1899. - Rođen američki filmski glumac Džejms Kegni (James Cagney), umjetnik nesvakidašnje energije i ekspresivnosti, koji je u žanru kriminalističkog filma bio personifikacija "anđela garava lica", folklornog heroja epohe prohibicije i velike ekonomske krize. Filmovi: "Državni neprijatelj", "Grešnikov odmor", "Prolaz za pakao", "Huk gomile", "Pobjednik uzima sve", "Anđeli garava lica", "San ljetnje noći", "Oklahoma Kid", "Jenki Dudl Dandi" (nagrada Oskar), "Krv na suncu", "Bijelo usijanje", "Cijena slave", "Čovjek s hiljadu lica", "Jedan, dva, tri", "Regtajm". 1912. - Umro francuski matematičar, fizičar i filozof Žil Anri Poenkare (Jules Henri Poincare) koji je prije Alberta Ajnštajna (Einstein) zasnovao specijalnu teoriju relativnosti. Objavio je više od 500 matematičkih radova, izučavao je analitičku i nebesku mehaniku, hidrodinamiku, astronomiju, geodeziju, teorijsku i matematičku fiziku. U filozofiji se bavio teorijom nauke, teorijom saznanja i općom metodologijom. Objavio je 32 knjige. Djela: "Nauka i hipoteza", "Vrijednost nauke", " Nauka i metoda", "Nove metode nebeske mehanike 1 - 3". 1941. - Preminuo August Cesarec, hrvatski književnik. Bio je istaknuti komunista i španski borac. Ubijen je zajedno s drugim zarobljenim komunistima prilikom bijega iz ustaškog logora Kerestinec 1941. godine. Najznačajniji dio njegovog opusa čine romani “Careva kraljevina”, “Zlatni mladić” i “Bjegunci” u kojima se bavi moralnom dekadencijom hrvatskog građanskog društva prije i neposredno nakon Prvog svjetskog rata. 1959. - Umrla američka pjevačica Bili Holidej (Billie Holiday), nazvana "kraljicom džeza i bluza". Prema muzičkim kritičarima, još se nijedan džez pjevač nije približio njenim interpretacijama. Njen utjecaj na muzičare bio je neosporan, u prvom redu na Dženis Džoplin (Janis Joplin) i Ninu Simon (Simone). Godine 1972., o njoj je snimljen biografski film "Lady Sings the Blues" s pjevačicom Dajanom Ros (Diana Ross) u glavnoj ulozi. Film je bio nominiran za brojne nagrade, a Dajana Ros je izdala istoimeni album sa soundtrackom. U čast Bili Holidej, 1987. godine, irska rok grupa U2 snimila je pjesmu i videospot "Angel of Harlem". Bili Holidej je 2000. primljena u Rock and Roll Hall of Fame.

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