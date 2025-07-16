Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Rihteru pogodio područje kod Zenice

Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je danas u Bosni i Hercegovini, sa epicentrom u okolini Zenice, na dubini od deset kilometara.
JAVLJA EMSC
Prema dostupnim podacima, potres se osjetio i u Zenici i u Bugojnu
Zemljotres u BiH. EMSC
Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je danas u Bosni i Hercegovini, sa epicentrom u okolini Zenice, na dubini od deset kilometara.
Prema dostupnim podacima, potres se osjetio i u Zenici i u Bugojnu.
Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.
DUGO NIJE BIO U JAVNOSTI
CIJENA DIKTIRA SVE