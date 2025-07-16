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JAVLJA EMSC

Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Rihteru pogodio područje kod Zenice

Prema dostupnim podacima, potres se osjetio i u Zenici i u Bugojnu

Zemljotres u BiH. EMSC

M. Až.

16.7.2025

Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je danas u Bosni i Hercegovini, sa epicentrom u okolini Zenice, na dubini od deset kilometara.

Prema dostupnim podacima, potres se osjetio i u Zenici i u Bugojnu.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.

# ZENICA
# ZEMLJOTRES
# BIH
# BUGOJNO
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