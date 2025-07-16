Masovno pomor ribe u rijeci Bosni kod Zenice, pronađene i uginule lisice

Zagađenje rijeke Bosne nizvodno od Zenice, na lokalitetu Vranduka, izazvalo je masovni pomor ribe, a situacija svakim danom postaje sve ozbiljnija. Uz obalu rijeke pronađene su i uginule lisice, pored kojih su ostaci ribe koju su, kako se pretpostavlja, pokušale pojesti. Do danas u podne, federalna inspekcija još uvijek nije izašla na teren.

Na teren je jučer izašao kantonalni vodni inspektor, ali je prisutnima saopćio da nije nadležan za uzorkovanje vode. Kontaktiran je i federalni inspektor, čija je to nadležnost, ali do danas niko iz tih službi nije izašao na lice mjesta, što dodatno otežava identifikaciju zagađivača.

Udruženje ribolovaca “Bistro Zenica” obavijestilo je javnost i sve ribolovce da je na snazi potpuna zabrana ribolova na potezu od lokaliteta Kanal do Topčić Polja. Razlog su posljedice zagađenja, zbog kojeg je veliki broj riba već dva dana nakon incidenta u fazi raspadanja, uz neugodne mirise koji se šire obližnjim naseljima.

- Još uvijek nemamo zvanične nalaze analize vode i uginule ribe iz nadležnih institucija, pa ne znamo o kakvom se tačno zagađenju radi. Zato apelujemo na građane da ne koriste vodu iz rijeke Bosne za zalijevanje plastenika i oranica, ne koriste je za napajanje stoke, da se udalje od riječnog korita i izbjegavaju svaki kontakt s vodom - poručili su iz udruženja "Bistro".

Odluka o zabrani ribolova donesena je zbog nepostupanja nadležnih institucija, koje su, kako ističu iz udruženja, trebale na vrijeme reagirati i obustaviti upotrebu vode i ribolov dok traje istraga.

- Ova mjera ostaje na snazi do pristizanja službenih rezultata i donošenja nove odluke Upravnog odbora. Molimo sve ribolovce i građane da zabranu shvate krajnje ozbiljno i da postupaju odgovorno, radi vlastite sigurnosti i zdravlja svojih porodica - naveli su iz udruženja.

Građani naselja nizvodno od industrijskih postrojenja u Zenici do Topčić Polja izražavaju ogorčenost zbog širenja nesnosnog mirisa, ali i zbog činjenice da nadležne institucije još nisu poduzele konkretne mjere.

Još uvijek nije poznato kakvi će biti dalji koraci, a javnost očekuje da će federalni inspektori hitno reagirati i otkriti uzrok do sada neviđenog zagađenja rijeke Bosne.