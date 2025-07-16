Kresojević: Stanivukovića do sada nisu optužili još samo za koronavirus

SDS je proteklog vikenda ostao bez predsjednika, a na vidjelo su izašli i međustranački problemi. Da li je ovo oslabilo opoziciju u entitetu RS te da li je PDP doprinio raskolu u SDS-u? U Danu uživo na N1 odgovore na ova pitanja dao je Bojan Kresojević, zastupnik PDP-a u NSRS.

- Svi se mi u određenim trenucima suočavamo s izazovima, ali najjači su oni koji nakon toga pokažu snagu. Uvjeren sam da će opozicija pokazati snagu i demokratski kapacitet te da više neće biti opozicija nakon 2026. godine - rekao je Kresojević.

Pažnja i energija

Istakao je kako "ova situacija" zahtijeva pažnju i energiju, ali da imaju oko 15 mjeseci za "ključnu utakmicu".

- To je dovoljno da konsolidujemo sve važne karike, sve potrebne odluke i izgradimo sve ključne odnose, da zaista prevaziđemo ove izazove i dođemo do cilja građana RS - da se mogu nadati boljem životu - kazao je.

Na pitanje da li vrh PDP-a ima veze sa smjenom Milana Miličevića te da li je riječ, kako su neki govorili, o osveti zbog najave da će imati kandidata za dvije inokosne funkcije, Kresojević kaže:

- Draška Stanivukovića do sada nisu optužili još samo za koronavirus. Ne iznenađuje nas da čujemo i ovako nešto. To dolazi u domen vjerovali ili ne, ili kako smisliti još jedan način da se unese razdor u opozicione stranke?! Svako ko ozbiljno pristupa ovome razumije da PDP nema nikakav domet da učestvuje o ovome u SDS-u.

Kazao je kako su stavovi SDS i pitanje budućih izbora definisanje početnih pozicija, ali da će se o svemu tome razgovarati. Ipak, ističe kako će PDP "svojom energijom, radom na terenu i programom koji definiše kroz rad u NSRS imati svoju poziciju", ali dodaje da ničija sujeta u PDP-u nije povrijeđena.

- Uvejereni smo u naš kapacitet i sigurni smo da će budući razgovori to reflektovati. Ključno je da na izborima 2026. nastupimo s najjačom postavom - dodao je.

Razbijanje SDS-a

No, postavlja se i pitanje da li PDP pokušava "razbiti SDS" s obzirom da je Stanivuković najavio formiranje pokreta, a da su na sastanku koji je tim povodom održan, prisustvovali Vukota Govedarica i Marinko Božović iz SDS-a. Kresojević odlučno kaže da to "nije argument da PDP ima bilo kakve namjere da smanji kapacitet SDS-a".

- SDS nam je potrebna kao koalicioni partner, a vidjeli smo da je Govedarica rekao da želi da djeluje u okviru SDS. To je najbolji pokazatelj da odnosi mogi i trebaju ostati na nivou koji je bio do sada, ali imamo prostor da ih pojačamo - poručio je.