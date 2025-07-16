Uprkos oslobađajućoj presudi: Fikretu Hodžiću se oduzima 781.000 KM

Sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev Fikreta Hodžića, vlasnika firme „F.H. Srebrena malina“, za povrat skoro 781.000 KM koje su mu privremeno oduzete 2020. godine zbog nabavke respiratora plaćenih iz budžeta Federacije BiH.

Rješenje je doneseno 14. jula, a novac se smatra protivpravnom imovinskom koristi i bit će trajno oduzet u korist budžeta FBiH, no na ovakvu odluku postoji mogućnost žalbe.

Iako je u ponovljenom postupku optužba formalno odbačena zbog procesnih grešaka Tužilaštva, Sud se nije bavio krivičnom odgovornošću Hodžića. Zato, prema pojašnjenju, novac ostaje oduzet, iako nije donesena osuđujuća presuda.

Hodžiću je ipak odobren povrat računara, telefona i druge tehničke opreme, ali ne i registratora s dokumentima vezanim za nabavku respiratora, uključujući ugovore, dopise, i akte Vlade FBiH.

Mirna Avdibegović, advokatica Fikreta Hodžića, rekla je za portal "Avaza" da kao branilac i punomoćnik nije još zaprimila nikakvo rješenje.

- Međutim, s obzirom da još od prije pokretanja istrage pa sve do danas iz medija (većinom od istih novinara) saznajemo šta se dešava u ovom postupku, kao i kakav je sadržaj odluka Tužilastva BiH i Suda BiH, pretpostavljam da je doneseno rješenje. Ako i kada zaprimim isto moći ću se eventualno očitovati - rekla je Avdibegović za "Avaz".

Podsjetimo, Hodžić je ranije bio osuđen na pet godina zatvora, ali je presuda ukinuta, pa je suđenje ponovljeno. Zbog proceduralnih propusta Tužilaštva, optužba je u drugom pokušaju formalno odbačena.