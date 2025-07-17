U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Dinu i 600.000 KM preuzeo POSKOK

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Dinu i 600.000 KM preuzeo POSKOK!

Riječ je o istrazi koju je vodilo ranije Tužilaštvo KS, a tiče se dodjele grantova bez ikakvih kriterija iz perioda dok je bio predsjedavajući Skupštine KS.

Donosimo i razgovor s novoizabranim gradonačelnikom Samirom Avdićem. On nam je otkrio šta će biti prioriteti u njegovom četverogodišnjem mandatu.

Na stranicama globusa čitajte kako je Izrael napao Siriju i prijeti li još jedna eskalacija.

Čitajte i šta se dešavalo tokom izricanja završnih riječi Ammaru Muzuru za ubistvo Armina Kahvića. Posebno su emotivni momenti bili kada se obraćala sestra ubijenog.

Donosimo priču o tome kako službenici napuštaju institucije, otkrivamo koliko ih je napustilo za svega tri mjeseca.

Rubrika Jet-set se bavi novom pjesmom Emira Đulovića i Emilie.

Jedna od tema je i sjednica Komisije za nadzor nad radom OSA-e. Cvitanović kaže da je OSA postupala u interesu svih građana BiH.

Tužilaštvo BiH je potvrdilo da su provjere finansija u NiP-u tiču predmeta "Black tie 2".

Na mozaiku čitajte: Hrabri Mita Brkan vozi humanitarnu pomoć na najopasnija mjesta u svijetu.

Pišemo i o tome gdje je zapelo sa zakonom o povratu PDV-a na prvu nekretninu.

Na devetoj strani više o tome koliko je registriranih vozila na bh. cestama.

Na sportskim stranama čitajte najavu uzvrata Željezničara i Borca u Konferencijskoj ligi. Željezničar je više pokazao nego što je to rezultat na kraju pokazao, a Borac je potpuno razočarao protiv amatera i sada im je potrebno pravo čudo za prolazak dalje.

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