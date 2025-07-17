Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH: Na dnevnom redu ponovo smjene SNSD-ovih kadrova

Nastavak redovne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koja je prekinuta u aprilu, zakazan je za danas.

Po njenom završetku bi trebala biti održana i hitna sjednica.

Napuštanje sjednice

Redovna sjednica prekinuta je u aprilu nakon što je zasjedanje napustilo osam delegata, koji su tražili izmjenu redoslijeda tačaka dnevnog reda na način da se prvo raspravlja o smjenama predsjedavajućeg Doma Nikole Špirića i ministara Staše Košarca i Srđana Amidžića.

Dnevni red za nastavak sjednice bit će dostavljen delegatima pred početak sjednice, koji je zakazan za 11.00 sati, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Izmjene Izbornog zakona BiH

Na dnevnom redu prekinute sjednice bile su izmjene Izbornog zakona BiH po hitnom postupku koji je predložila delegatkinja Marina Pendeš, koja je navela da bi predloženim izmjenama bilo zadovoljeno načelo demokratije da jedan narod bira svog predstavnika u Predsjedništvu BiH, kao i izmjene Zakona o finansiranju institucija BiH po hitnom postupku.

Za isti dan zakazana je i hitna sjednica Doma naroda na čijem dnevnom redu je zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara po hitnom postupku.

Razrješenje predsjedavajućeg

Također na dnevnom redu su je i prijedlog za razrješenje predsjedavajućeg Doma naroda Nikole Špirića.

Dnevnim redom sjednice predviđeno je da delegati razmatraju i prijedlog o smjeni ministara Staše Košarca i Srđana Amidžića, kao i zamjenika ministra odbrane Aleksandra Goganovića, ministra komunikacija i transporta Ognjena Janjića i ministra civilnih poslova Marijane Mojić.

Predlagači smjena su PDP-ov i SDS-ov delegat u Klubu srpskog naroda Nenad Vuković, Želimir Nešković, iz Kluba hrvatskog naroda Ilija Cvitanović iz HDZ-a 1990, Zlatko Miletić iz ZNG i iz Kluba bošnjačkog naroda Kemal Ademović iz partije NiP.

Za razrješenje zamjenika ministara prijedlog su podnijeli delegati Nešković i Vuković, Zlatko Miletić, Šefik Džaferović, Safet Softić, Dženan Đonlagić, Džemal Smajić i Kemal Ademović.

Hitna sjednica zakazana je za 14.00 sati u zgradi institucija BiH.