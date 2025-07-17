Povoljni vremenski uvjeti na putevima u BiH: Pojačan promet vozila

Povoljni vremenski uvjeti i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu BiH.

- Savjetujemo oprezniju vožnju i izbjegavanje rizičnih preticanja. Sva mjesta na kojima se izvode radovi su propisno obilježena, a vožnja na ovim mjestima zahtijeva povećanu pažnju i poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase - navode iz BIHAMK-a.

Radovi na cesti

Radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), kažu iz BIHAMK-a.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su od 15 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).