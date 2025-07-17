Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Almu koja vodi borbu s rakom dojke

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za liječenje Alme Saračević iz Sarajeva koja ima rak dojke. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17022, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
- Za Almu, 40-godišnju majku 8-godišnje djevojčice i diplomiranu pravnicu, život se potpuno promijenio u avgustu 2024. godine, kada joj je nakon pregleda i biopsije dijagnosticiran invazivni karcinom lijeve dojke. U tom trenutku, jedina misao koja joj je prolazila kroz glavu bila je njena kćerkica. Kako će ona podnijeti ovu borbu? Kako će njeno djetinjstvo podnijeti ovu tešku istinu?
U septembru je operisana na KCUS-u – što je samo početak borbe. Nakon toga slijede iscrpljujuće kemoterapije i radioterapije – tretmani koji iscrpljuju i tijelo i duh. Ali Alma se nije predavala. Hrabro, dostojanstveno i s ljubavlju majke – prolazila je kroz svaki dan misleći na svoju djevojčicu.
U Dnevnoj onkološkoj bolnici, dok je čekala terapiju, zamišljala je njeno lice. Taj osmijeh davao joj je snagu, liječio je više nego bilo koji lijek.
Danas, za nastavak liječenja i dvogodišnju terapiju, Almi je potrebno 34.056,00 eura. Terapija koja bi mogla značiti kraj bolesti – i novi početak za jednu majku i njeno dijete. Pomozimo Almi da dobije ovu najvažniju bitku. Da njena kćerkica odrasta uz majku, uz ljubav, sigurnost i zagrljaj koji ništa ne može zamijeniti.
Osim poziva na broj 17022, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/da-alma-pobijedi-rak ili standardnih žiroračuna Pomozi.ba organizacije – navode iz Udruženja.
Računi za uplate:
PayPal:
(Alma Saračević)
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Alma Saračević
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oesterreich
Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH
Verwendungszweck: Alma Saračević
Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Alma Saračević
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Alma Saračević.