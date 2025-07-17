Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Almu koja vodi borbu s rakom dojke

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za liječenje Alme Saračević iz Sarajeva koja ima rak dojke. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17022, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

- Za Almu, 40-godišnju majku 8-godišnje djevojčice i diplomiranu pravnicu, život se potpuno promijenio u avgustu 2024. godine, kada joj je nakon pregleda i biopsije dijagnosticiran invazivni karcinom lijeve dojke. U tom trenutku, jedina misao koja joj je prolazila kroz glavu bila je njena kćerkica. Kako će ona podnijeti ovu borbu? Kako će njeno djetinjstvo podnijeti ovu tešku istinu?

U septembru je operisana na KCUS-u – što je samo početak borbe. Nakon toga slijede iscrpljujuće kemoterapije i radioterapije – tretmani koji iscrpljuju i tijelo i duh. Ali Alma se nije predavala. Hrabro, dostojanstveno i s ljubavlju majke – prolazila je kroz svaki dan misleći na svoju djevojčicu.

U Dnevnoj onkološkoj bolnici, dok je čekala terapiju, zamišljala je njeno lice. Taj osmijeh davao joj je snagu, liječio je više nego bilo koji lijek.

Danas, za nastavak liječenja i dvogodišnju terapiju, Almi je potrebno 34.056,00 eura. Terapija koja bi mogla značiti kraj bolesti – i novi početak za jednu majku i njeno dijete. Pomozimo Almi da dobije ovu najvažniju bitku. Da njena kćerkica odrasta uz majku, uz ljubav, sigurnost i zagrljaj koji ništa ne može zamijeniti.

Osim poziva na broj 17022, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/da-alma-pobijedi-rak ili standardnih žiroračuna Pomozi.ba organizacije – navode iz Udruženja.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

(Alma Saračević)

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Alma Saračević

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Alma Saračević

Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Alma Saračević

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Alma Saračević.