Vulić o odlukama Šmita: Očajnički potezi političkog egzekutora

Nakon što je visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) donio odluke koje se tiču Viaducta i izbora, pristižu i prve reakcije iz bh. entiteta RS.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić ocijenila je da su odluke koje Šmit donosi potezi očajnika i „da on djeluje kao politički egzekutor“.

- Njegov pokušaj da "disciplinuje" RS ne kroz dijalog, nego kroz finansijske ucjene i nasilne odluke, pokazuje da je spreman posegnuti za bilo kojim sredstvom kako bi oslabio autonomiju jednog od dva entiteta koji su ravnopravan i potpisan dio mirovnog sporazuma - rekla je Vulić Srni, prenosi RTRS.

"Razgradnja Dejtonskog mirovnog sporazuma"

Ona je istakla „da odluke o dugovanju slovenačkoj firmi "Vijadukt", koje pokušava da naplati oduzimanjem sredstava RS i o finansiranju izbora mimo volje legitimnih institucija, predstavljaju kontinuitet politike razgradnje Dejtonskog mirovnog sporazuma i direktnog ataka na ustavni poredak BiH“.

Podsjetivši da je Šmit tražio od EU da se obustave sredstva RS, Vulić je ukazala da to govori o duboko pristrasnoj, politički motivisanoj ulozi koju je sam sebi dodijelio. Vulić je istakla „da Šmit uporno radi na raspakivanju Dejtona, sistematski, namjerno“.

- Njegove veze sa domaćim političarima, posebno s Konakovićem i političkim krugovima koji se nameću mimo volje njenih naroda, sve su očigledniji. Tužan je, bijesan i razočaran, steže se obruč oko njegovog miljenika Konakovića, ko zna, možda sumnjivi putevi vode i do turiste Šmita - rekla je Vulić.

Prema njenim riječima, „Šmitova politika nije politika stabilnosti, to je politika prisile“.

- Ne gradi se zajednički život silom nad jednim entitetom. Ne gradi se mir gušenjem volje jednog naroda – poručila je.

"RS nije projekat"

Vulić je naglasila da RS nije ni projekat, ni trenutna potreba već dejtonska činjenica.

- I koliko god Šmit pokušavao da je oslabi, da je izbaci iz finansijskih tokova, da je prikaže kao destruktivnu silu, toliko jača postaje volja naroda da brani svoj položaj, identitet i pravo. Živjet će Srpska - dodala je.

Dodala je da Šmit treba „da nauči historiju svog naroda, kad već nije naučio kakav je karakter srpskog naroda“.