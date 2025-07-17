Vehid Šehić za "Avaz": Šmitove odluke logične, uvođenje novih tehnologija će poništiti strategije mnogih stranaka

Visoki predstavnik Kristijan Šmit pronašao je jednostavno rješenje za nekoliko problema, koji su posljednjih mjeseci blokirali donošenje budžeta institucija BIH za 2025. i provedbu arbitražne odluke iz predmeta “Viaduct protiv BIH, a pod udar izvršenja odluke doveli imovinu institucija BiH. Šmit je pronašao i način na koji će biti finansirana nabavka opreme za poštene izbore, te izmjenama zakona onemogućio pokušaje entiteta da svoje dugove ispostave državi.

Predsjednik Strateškog odbora Koalicije “Pod lupom” i nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić podsjeća da se na usvajanje budžeta BiH za 2025. godinu dugo čeka.

Bez saglasnosti

- Vidimo da nema saglasnosti. Sljedeća godina je izborna godina i bilo je logično da Visoki predstavnik donese jednu ovakvu odluku, jer vlasti zaboravljaju da su i to sredstva građana BIH. To nisu njihova sredstva, nego smo im ih povjerili da s njima upravljaju pažnjom dobrog domaćina. Zato je ova odluka očekivana zbog neodgovornosti aktuelnih vlasti. Ne svih, ali uvođenje novih tehnologija sigurno će poništiti strategije mnogih stranaka koje su jako dobro savladali kršeći izborni zakon i provedbene akte. Podržavam namjeru da se zaštiti izborna volja građana, a oni su poslodavci svakoj vlasti, s tim da se tako ne ponašaju – kazao je Šehić za “Avaz”.

Šehić naglašava da je izborni proces u BIH kompromitiran masovnim kršenjima Izbornog zakona i provedbenih akata Centralne izborne komisije BiH.

- Opšti stav javnosti je da rezultati izbora nikada ili uglavnom nisu odgovarali izbornoj volji građana birača. Uvođenje ovih tehnologija na dan izbora će spriječiti brojne nezakonitosti. Koalicija “Pod lupom” i ja lično, kao bivši član CIK-a, konstantno smo se zalagali za nove tehnologije, jer se mora učiniti sve da se vrati kredibilitet izbornom procesu, ali i da se, što je jako bitno, vrati dostojanstvo nama građanima. Upravo smo mi ti koji nekome dajemo povjerenje da upravlja našim interesima, a svjedoci smo da većina političkih stranaka zaboravi na interese birača, pa se vode uskostranački, klijentelistički, pa i lični interesi onih koji dobiju povjerenje građana – ističe Šehić.

Sredstava nije nedostajalo

Visoki predstavnik je svojim odlukama pokazao da sredstava nije nedostajalo, da su odluke bile jednostavne, ali da ih aktuelne vlasti nisu željele donijeti.

- Kad je privatni interes u pitanju, sredstva se obezbjeđuju. Znamo za kupovinu zgrade UIO BIH u Banjoj Luci. Više od 100 miliona je trebalo da se plati fizičkom licu. Znači, za njega ima para, a za birače nema! Pokušavali su iz dobiti Centralne banke BiH da izdvoje ta sredstva. Meni je nemoralno da su razmišljali na takav način, a nisu razmišljali da zaštite interese građana BiH – dodaje Šehić.

On očekuje da se Šmitove odluke brzo provedu, te da CIK BiH objavi međunarodni tender i okonča postupak javnih nabavki vezan za uređaje za identifikaciju birača, automatsko prebrojavanje i prijenos rezultata i odabere najpovoljnijeg i najpouzdanijeg ponuđača. Osim toga, bit će potrebna i obuka osoblja koje će koristiti nove tehnologije. Šehić zaključuje da odluke OHR-a bude nadu da će Opći izbori 2026. biti sprovedeni s novim tehnologijama i biti pošteniji od dosadašnjih.