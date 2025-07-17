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ZVANIČNO SAOPĆENJE

Elektroprivreda BiH: Obustavit će se realizacija razvojnog projekta probnog suspaljivanja alternativnog goriva u Produžnici Termoelektrana "Tuzla"

Elektroprivreda BiH kao društveno odgovorna kompanija svoje poslovanje zasniva na dosljednom poštivanju važećih zakona

Elektroprivreda BiH. Facebook

I. H.

17.7.2025

Elektroprivreda BiH će ispoštovati zaključke Gradskog vijeća Grada Tuzla i obustaviti realizaciju razvojnog projekta probnog suspaljivanja alternativnog goriva SRF/RDF sa ugljem u Produžnici Termoelektrana "Tuzla" Tuzla. 

Elektroprivreda BiH kao društveno odgovorna kompanija svoje poslovanje zasniva na dosljednom poštivanju važećih zakona, propisa i stavova lokalnih zajednica, kontinuiranom unapređenju ekoloških standarda i opredijeljenosti za transparentan dijalog i saradnju sa ovim relevantnim akterima, saopćeno je. 

# GRADSKO VIJEĆE TUZLA
# ELEKTROPRIVREDA BIH
# TUZLA
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