Elektroprivreda BiH: Obustavit će se realizacija razvojnog projekta probnog suspaljivanja alternativnog goriva u Produžnici Termoelektrana "Tuzla"

Elektroprivreda BiH će ispoštovati zaključke Gradskog vijeća Grada Tuzla i obustaviti realizaciju razvojnog projekta probnog suspaljivanja alternativnog goriva SRF/RDF sa ugljem u Produžnici Termoelektrana "Tuzla" Tuzla.

Elektroprivreda BiH kao društveno odgovorna kompanija svoje poslovanje zasniva na dosljednom poštivanju važećih zakona, propisa i stavova lokalnih zajednica, kontinuiranom unapređenju ekoloških standarda i opredijeljenosti za transparentan dijalog i saradnju sa ovim relevantnim akterima, saopćeno je.