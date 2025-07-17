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PREMIJER FBIH

Nikšić pozdravio odluke visokog predstavnika: "Ovo je poruka da niko nije iznad Ustava"

Nikšić je istakao da su ovakve odluke bile očekivane i da predstavljaju važnu poruku svim akterima u zemlji

Avaz

D. H.

17.7.2025

Premijer Federacije BiH i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić oglasio se povodom odluka koje je visoki predstavnik Christian Schmidt donio u vezi s poništavanjem protivustavnih poteza vlasti Republike Srpske.

Nikšić je istakao da su ovakve odluke bile očekivane i da predstavljaju važnu poruku svim akterima u zemlji.

– "Očekivana i potpuno opravdana odluka visokog predstavnika. Odluka da se zakonima zabrani nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH i djelovanje protiv teritorijalnog integriteta BiH, jasno pokazuje da niko nije iznad zakona i Ustava, pa ni Milorad Dodik," poručio je Nikšić.

Dodao je da ovim potezom Schmidt pokazuje odlučnost da stane u kraj urušavanju ustavnog poretka.

– "Vrijeme je da se stane u kraj rušenju ustavnog poretka i poticanju podjela koje nas vode unazad. Ove odluke su korak naprijed ka vladavini prava i evropskoj budućnosti BiH," poručio je.

Nikšić je naglasio i da su političke stranke koje poštuju Ustav i zakone, ali i međunarodni partneri, dužni podržati ovakve korake u cilju očuvanja mira i stabilnosti.

– "Svi koji poštuju državu Bosnu i Hercegovinu moraju podržati vladavinu prava. Svi koji žele živjeti u stabilnoj, demokratskoj i evropskoj BiH moraju se usprotiviti onima koji je žele rastakati," zaključio je.

# FEDERACIJA BIH
# NERMIN NIKŠIĆ
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