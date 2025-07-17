Zakazana sjednica UO KCUS-a: Očekuje se da Alen Pilav bude predložen za direktora

Upravni odbor KCUS-a danas bi trebao održati sjednicu na kojoj bi trebao za direktora ove zdravstvene ustanove biti predložen dr. Alen Pilav.

Nakon toga će taj prijedlog biti upućen ministru zdravstva Nediljku Rimcu na potvrđivanje.

Inače, Roman nije htio dati saglasnost za imenovanje prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića na imenovanje pod obrazloženjem da ne ispunjava sve uslove iz konkursa.

Nakon toga je postignut politički dogovor da ova pozicija pripadne SDP-u, a to mjesto će popuniti Alen Pilav.

Ostaje da se vidi da li će Rimac dati saglasnost dr. Pilavu.