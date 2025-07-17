Profesor Davor Trlin za "Avaz": Šmitove odluke pragmatičan potez za zaštitu funkcionalnosti BiH, ali mogu izazvati otpor

Danas objavljenim odlukama Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt), osim što je osigurao sredstva za nabavku opreme namijenjene jačanju integriteta izbornog procesa u BIH, precizirao je da će dug slovenačkoj kompaniji Viaduct biti isplaćen iz sredstava prikupljenih po osnovu putarina. 120 miliona KM, na koliko se procjenjuje iznos duga s kamatama, bit će izdvojeno s posebnog računa Centralne banke BiH na kojem je prikupljeno oko 316 miliona KM, jer nije postojala saglasnost oko načina njihove raspodjele. Iznos namijenjen za isplatu duga smatrat će se sredstvima koja bi pripala RS, koja je i odgovorna za ishod arbitražnog spora. Osim toga, Visoki predstavnik je izmjenama zakona trajno onemogućio praksu po kojoj bi dugove nižih nivoa vlasti trebala plaćati država.

- Prilikom sklapanja ugovora sa stranim investitorima, neovisno o tome da li strani investitor ima registrirano pravno lice u BiH, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, ili organ na bilo kojem drugom nivou vlasti, su dužni u ugovor uvrstiti odredbu kojom se izričito i nedvosmisleno utvrđuje da će odgovornosti za eventualno nastalu štetu, koja proizlazi iz takvog ugovora, snositi isključivo predmetni ugovorni organ – navodi se u izmijenama.

Pravni ekspert, profesor Davor Trlin smatra da u ovakve izmjene korak ka većoj fiskalnoj disciplini i zaštiti državnog budžeta od neodgovornih odluka entiteta.

- Uvođenje obaveznih ugovornih odredbi o odgovornosti smanjuje rizik od budućih arbitražnih sporova koji bi ugrozili BiH. Međutim, implementacija zavisi od saradnje entiteta, što može biti izazov s obzirom na političke tenzije i različite interese. Također, privremeni karakter zakona, dok ga Parlamentarna skupština ne usvoji, može izazvati otpor, posebno u RS-u, gdje se intervencije OHR-a često doživljavaju kao nametanje. U RS-u se ove odluke mogu protumačiti kao direktan udar na njihovu autonomiju. U FBiH i Brčko Distriktu odluke će vjerojatno biti podržane jer štite njihove interese. Ova odluka može spriječiti daljnje arbitražne sporove koji bi mogli ugroziti pristup BiH međunarodnim finansijskim tržištima – kaže Trlin.

Ključnim pitanjem smatra hoće li entiteti, posebno RS, poštovati nove obaveze, poput uključivanja odredbi o odgovornosti u ugovore.

- Također, nedostatak političke volje za usvajanjem zakona u Parlamentarnoj skupštini može dovesti do pravne nesigurnosti. Po meni, odluke su pragmatičan potez za zaštitu funkcionalnosti BiH, ali otvaraju pitanja o dugoročnoj održivosti ovakvih intervencija Visokog predstavnika. Bez političkog konsenzusa i izmjena zakona na domaćem terenu, ovakvi problemi mogu se ponavljati – ističe Trlin.