Helez pozdravio odluke Šmita, pozvao Tužilaštvo BiH da ispita slučaj 'Viaduct'

Ministar odbrane i zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zukan Helez dao je podršku visokom predstavniku Kristijanu Šmitu (Cristianu Schmidtu), koji je danas nametnuo dvije odluke kojima rješava pitanje duga Republike Srpske prema slovenskoj firmi "Viaduct" i integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.

- Nema ništa poštenije nego da dug plate oni koji su ga i napravili, u ovom slučaju bosanskohercegovački entitet RS plati dug prema slovenačkoj firmi Viaduct. Dugo vremena su vlasti RS pokušavala iznaći način da izbjegnu plaćanje duga, to jest da država Bosna i Hercegovina snosi odgovornost za očigledan mešetarenje i nečasne radnje u RS. Plaćanje duga prema Viaductu ne smije biti kraj ovog slučaja - smatra Helez.

Napravljena ogromna šteta

Pozvao je Tužilaštvo BiH da ispita sve okolnosti tog slučaja jer je, kako ističe, napravljena ogromna šteta, "i građani RS će iz svojih džepova platiti očigledna koruptivna djelovanja".

- Neko mora odgovarati - smatra Helez.

- Posebno mi je drago zbog odluke kojom ćemo napokon uvesti nove tehnologije u izborni proces. Uvođenje skenera, identifikacije birača i videonadzora učinit će izborni proces u našoj zemlji transparentnijim i demokratičnijim. Napokon ćemo imati rezultate izbora koji će odražavati volju građana, a ne političara. Poštenih izbora se boje samo oni koji kradu na izborima - istakao je Helez u objavi na Facebooku.

Novi Nacrt budžeta BiH

Sada kada je riješen dug prema Viaductu i sam način finansiranja novih tehnologija u izbornom procesu, Helez poziva ministra finansija i trezora BiH Srdžana Amidžića da pripremi novi Nacrt budžeta BiH i uputi ga u dalju proceduru.

- Novi prijedlog budžeta mora da riješi finansiranje ustanova kulture od značaja za BiH u skladu sa Nalogom visokog predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu iz novembra 2024. godine - podsjetio je Helez.