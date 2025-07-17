Kovačević o odlukama Šmita: Što je više njega, BiH nije država nego "šarena laža", RS će ići svojim putem

Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koja je u toku u Sarajevu, pojavili su se i delegati SNSD-a, iako se ranije nagađalo da bi mogli bojkotovati zasjedanje zbog odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita o izbornom procesu i firmi Viaduct.

Tokom rasprave o dnevnom redu, delegat SNSD-a Radovan Kovačević osvrnuo se na Šmitove poteze, no nije ulazio u njihovu suštinu.

On je izjavio da BiH nije pravna država , već "šarena laža".

- Što je više Šmita manje je BiH. Što je više Šmita budućnost je sve neizvjesnija. Suverenitet BiH ne postoji. Što je više Šmita, BiH nije država nego "šarena laža". RS zna šta je, zna svoj put i da u takvoj "šarenoj laži" od države neće biti. Na tom putu ćemo se rastati. I RS će sigurno ići svojim putem - rekao je Kovačević.