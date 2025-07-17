Dizdar podnio pijavu protiv osoba koje su 11. jula puštale muziku koja vrijeđa Bošnjake

Ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Nerin Dizdar podnio je prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv osoba koje su u petak, 11. jula, u blizini pravoslavne crkve u Srebrenici, puštali pjesme kojima se poziva na progon "Turaka".

Dizdar ističe da su oni na ovaj način izazivali mržnju i nacionalnu netrepeljivost prema bošnjačkim povratnicima.

- Takva očita mržnja i izazivanje tenzija ima prizvuk u riječima presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je 11. jula 1995. godine prilikom ulaska VRS u Srebrenicu, izjavio: 'Napokon došao je trenutak da se posle bune protiv dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru', kazao je Dizdar.



