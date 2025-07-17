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MINISTAR RASELJENIH OSOBA

Dizdar podnio pijavu protiv osoba koje su 11. jula puštale muziku koja vrijeđa Bošnjake

Prijava podnesena Tužilaštvu BiH protiv osoba koje su u blizini pravoslavne crkve u Srebrenici, puštali pjesme kojima se poziva na progon "Turaka"

Nerin Dizdar. Facebook

B. C.

17.7.2025

Ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Nerin Dizdar podnio je prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv osoba koje su u petak, 11. jula, u blizini pravoslavne crkve u Srebrenici, puštali pjesme kojima se poziva na progon "Turaka".

Dizdar ističe da su oni na ovaj način izazivali mržnju i nacionalnu netrepeljivost prema bošnjačkim povratnicima.

- Takva očita mržnja i izazivanje tenzija ima prizvuk u riječima presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je 11. jula 1995. godine prilikom ulaska VRS u Srebrenicu, izjavio: 'Napokon došao je trenutak da se posle bune protiv dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru', kazao je Dizdar.


Krivična prijava je podnesena u saradnji sa potpredsjednikom manjeg bh. entiteta RS Ćamilom Durakovićem.

- Očekujemo da pravosudne institucije rade svoj posao te da pronađu i procesuiraju počinioce krivičnog djela Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145 a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine- zaključio je Dizdar.

# PRIJAVA
# VRIJEĐANJE
# NERIN DIZDAR
# SREBRENICA
# TUŽILAŠTVO BIH
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