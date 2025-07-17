Dodik: Viaduct je prevara, u sve je umiješan bio PDP, SAD trebaju odbaciti OHR koji se miješa u unutrašnje poslove BiH

- Koncentracija nepravnih odluka raznih pojedinaca, pogotovo ovog sramnog Šmita, govori o propasti politike EU i postavlja pitanje ima li smisla baviti se evropskim pitanjima. O tome ćemo mi odlučivati - rekao je Dodik.

Dodik je ponovo rekao "da Šmit nije visoki predstavnik, da nema pravo da donosi odluke i da je sve što čini spekulativno i štetno". No, za razliku od ranijih izlaganja, ovaj put ga nije obasipao uvredama karakterističnim za njega.

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je danas Kristijan Šmit ruši BiH i da to znači "krah evropske politike u BiH koja se zalaže za druge principe i standarde, a ne samovolju i antiustavno ponašanje".

- Znam da od 2001. do 2005. godine je bilo nekoliko vlada PDP-a i SDS-a. Zato je začuđujuće koliko energije u tu glupost ulaže sam Borenović, koji je veoma blizak s advokatskim kancelarijama. Naravno da će se to sakriti, ali bi trebalo vidjeti zašto toliko energije ulaže u nešto što su njegovi tadašnji šefovi napravili ovu muljažu da sada na sraman način gubi 120 miliona maraka. Ako mu treba, imamo svu historiju ovih događanja. Neka izuzme odluke Skupštine i Vlade i nek vidi ko je uvalio RS u ovakvo nešto da se to rješava 23 godine, a ne da sada pravi od sebe neku Mariju Terezu koja ovdje izigrava neku pravdu. Sam Viaduct je prevara u kojoj su učestvovali advokatski klanovi iz Sarajeva i Banje Luke i dio međunarodne zajednice, a sada se tome pridodao i sam Šmit. OHR nema nikakva ovlaštenja da ovo donosi - kazao je Dodik.

Naveo da Šmit ne smije da interveniše.

- Ako hoćete da držite zemlju kakvom-takvom ne dirajte joj Ustav i budžet, a stranac Šmit i to sada radi kako bi napravio što veću štetu RS. Javno ću reći da njegove odluke nisu pravno valjane. OHR nema ovlaštenja, sve i da je legitimno izabran, da ovo radi. Mi smo se ranije dogovorili da se ova sredstva podijele 34 posto RS, Brčko distriktu 2 posto, a ostalo FBiH. Onda se pojavio Nikšić koji je rekao da bi bilo dobro da nametne Šmit, jer bi njih napala javnost. Sada nam je jasno da je to bilo tako. Mi ćemo razotkriti ko je ovo i kako davao - zaključio je.

Istakao je da su SAD promijenile svoju politiku i da je veličanstveno ovo što se dešava.

- Ako je to tačno, oni moraju da odbace OHR koji se miješa u unutrašnje poslove. EU stoji iza ovoga, ovo je krah njihove politike. Neko vjeruje da neka trojčica i Trojka imaju šansu da naprave nešto - zaključio je.