SDA: Pozdravljamo ispravne odluke visokog predstavnika, potrebno riješiti i finansiranje institucija kulture

SDA pozdravlja odluke Visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta koje se odnose na transparentnost izbornog procesa i plaćanje duga entiteta RS prema firmi Viaduct.

Odluka da se iz sredstava Centralne banke BiH osigura nabavka tehnologija za izbore 2026. godine u mnogome će poboljšati transparentnost izbornog procesa i osigurati poštenije izbore.

"SDA se godinama zalagala za uvođenje u izborni proces uređaja za identifikaciju birača i skenera glasačkih listića, kako bi se spriječile zloupotrebe. Zbog opstrukcija koje su dolazile iz entiteta RS, ali dijelom i od političkih stranaka u FBiH, jedini način da se poboljša integritet izbora je bila odluka Visokog predstavnika.

Ispravnom smatramo i odluku da dug koji su proizvele vlasti entiteta RS prema firmi Viaduct bude izmiren isključivo sredstvima ovog entiteta. Izmirenjem duga, ne bi smjela biti stavljena tačka na ovu aferu, te očekujemo da pravosudne institucije istraže sve detalje i procesuiraju odgovorne za nastalu štetu", saopćeno je.

Iz SDA su rekli kako od visokog predstavnika očekuju da u skorije vrijeme donese i odluku kojom bi se riješilo finansiranje sedam institucija kulture na državnom nivou.