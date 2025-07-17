BiH može očekivati samo zagušenja u saobraćaju i nesreće: Na bh. cestama blizu 1,3 miliona vozila i njihov broj raste

U BiH je u junu ove godine prvi put registrirano 11.575 motornih vozila, među kojima je 2.104 novih vozila. Prema podacima Agencije za statistiku, od ukupnog broja prvi put registriranih vozila najzastupljeniji su putnički automobili (73,1%), motocikli (7,2%), kamioni (5,8%) i mopedi (3,2%), te prikolice (2,9%), poluprikolice (1,2%), cestovni tegljači i specijalna vozila (1%), dok je najmanje autobusa (0,2%).

Urbani dijelovi

U periodu januar – juni 2025. godine ukupno je registrirano 9.877 novih motornih vozila, što predstavlja rast od 4,8 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

- Ovi podaci pokazuju kontinuitet rasta broja registriranih vozila 4-5 posto, koji imamo u posljednjih nekoliko godina. S ovim povećanjem ukupnog broja vozila na našim putevima možemo očekivati samo više zagušenja u saobraćaju, posebno u urbanim dijelovima gradova – kaže tehnički direktor Instituta za saobraćaj i komunikacije iz Sarajeva Adnan Tatarević.

Dodaje da i dalje uglavnom uvozimo vozila prosječne starosti 10 do 12 godina, ali, iako dolazi do zamjene postojećih s nešto mlađim vozilima, prosječna starost ukupnog voznog parka u BiH ostaje na oko 17 godina. Dok se cestovna infrastruktura sporo gradi, ukupan broj vozila na bh. cestama na kraju prošle godine narastao je na 1.295.224.

Nema preventive

- Ovim tempom za pet godina smo na 1,5 miliona vozila, a svjesni smo da cesta najvišeg ranga gradimo u prosjeku maksimalno desetak kilometara godišnje. Zato efekti mogu biti samo negativni, kad je o saobraćajnim nesrećama riječ. Posebno ako uzmemo u obzir da ne postoje strategije, ni akcioni planovi kojima bi bio cilj preventivno djelovati i smanjiti njihov broj. Možemo slobodno kazati da kod nas preventiva gotovo i ne postoji, izuzev par entuzijasta koji pokušavaju nešto na tom polju. Sistema u segmentu sigurnosti cestovnog saobraćaja nemamo – ističe Tatarević.

Ovim tempom za pet godina smo na 1,5 miliona vozila, a svjesni smo da cesta najvišeg ranga gradimo u prosjeku maksimalno desetak kilometara godišnje.