Muftija Kudić: 20. juli je podsjetnik na trajni dug prema ubijenima i njihovim porodicama

Na završnoj konferenciji povodom obilježavanja 33. godišnjice zločina u Prijedoru i dolini Sane, muftija bihaćki Mehmed-ef. Kudić poslao je snažnu poruku.

- Dok ne ukopamo posljednju žrtvu i ne uhvatimo posljednjeg zločinca, naša obaveza prema nevinima nije ispunjena.

Naglasio je i to da je 20. juli, dan kolektivnog sjećanja, više od simbolike, te da je to podsjetnik na trajni dug prema ubijenima i njihovim porodicama.

Najveći broj zločinaca

Kudić je podsjetio da je Prijedor grad s najvećim brojem presuđenih ratnih zločinaca,njih 65 je osuđeno za najteže zločine, ali i mjesto gdje se još traga za pravdom. Uprkos godinama, mnoga tijela nisu pronađena, a istrage su spore. Dženaza za sedam novoidentifikovanih žrtava biće održana 20. jula u Kamičanima, uz prisustvo reisu-l-uleme Huseina Kavazovića.

- Posebnu zahvalnost izražavmo i reisul-ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazoviću, koji će, zajedno s članovima Vijeća muftija, prisustvovati dženazi u Kamičanima –istakao je Kudić, te podsjetio kako će 20. juli biti proglašen Danom žalosti na području Unsko-sanskog kantona.

Svake godine i Vladi FBiH, prema muftijinim riječima, šalju zahtjev da 20. juli proglasi danom žalosti. Nažalost, do sada nije bilo pozitivnog odgovora.

Vjerovatno ćemo jednog dana doći do toga da i Grad Prijedor i Vlada RS-a proglase ovaj dan kao dan žalosti – dodao je muftija Kudić.

Kolektivna memorija

Profesor dr. Mujo Begić iz Instituta za nestale osobe naglasio je značaj kolektivne memorije i podsjetio na slučaj četiri žrtve koje su, pokušavajući pobjeći iz Prijedora, pronađene sa vezanim rukama i hicima u potiljak – jasan znak egzekucije. Jedna od žrtava vodila je i dnevnik, koji je pronašla Hrvatska vojska 40 dana nakon njenog stradanja.

- Vrlo je važno da prenesemo jasne poruke – ljudske, univerzalne i civilizacijske – da zlo i zločinci ne mogu pobijediti dobro. U tom smislu, čine se brojni napori da se to stavi u puni fokus i da prostori Prijedora i Bosanske krajine dobiju i medijsku i društvenu važnost, koja je godinama bila zapostavljena – istakao je Begić.

Poruka s konferencije bila je jasna: Zločin ne smije biti zaboravljen, a odgovorni moraju odgovarati. Svaki 20. juli koji prođe bez pravde je još jedan dan neispunjenih obaveza prema žrtvama i njihovim porodicama.

Ove godine, pored dženaze i komemoracije, planirani su i dodatni sadržaji s edukativnim karakterom, uključujući izložbe i tematske postavke o logorima Keraterm i Omarska, te masovnim grobnicama.

Prijedor je grad s najviše presuđenih ratnih zločinaca, njih 65 je osuđeno za najteže zločine, i Organizacioni odbor apeluje na sve instance da se zločinci privedu pred lice pravde.

U pripremama za realizaciju ovogodišnjeg obilježavanja zločina u Prijedoru, već je održano nekoliko tribina širom Bosne i Hercegovine

Maraton Bihać-Prijedor

Biciklistički maraton Bihać – Prijedor kreće u subotu, 19. jula 2025. godine, s Gradskog trga u Bihaću, u 13.40 sati i bit će završen u Kamičanima.

– Kao i svake godine, mi pripremamo još dodatnih sadržaja koje smatramo važnim i edukativnim, s naučnom dimenzijom. Ove godine će biti postavljena izložba fotografija žrtava koje se dovode u vezu s logorima Keraterm i Omarska, pronađenih i identificiranih iz masovnih grobnica Korićanske stijene, jama Hrastova Glavica i jama Visočnik. Poznato je da je najveći broj prijedorskih intelektualaca, ljekara, profesora, pravnika, imama, katoličkih svećenika, ljudi koji su vodili u intelektualnom, političkom i vjerskom smislu, stradao, i upravo ćemo na tom dijelu pokazati i odati duboko poštovanje tim ljudima – ističe Begić.

Član Organizacionog odbora i glavni imam Medžlisa Kozarac hafiz Amir-ef. Mahić kazao je da su porodice žrtava zahvalne svima koji čuvaju sjećanje na zločine u Prijedoru i dolini Sane.

– Svi mi, članovi porodica, znamo da naše najmilije ne možemo vratiti u život, ne možemo ih nikako vratiti onima koji ih vole i žale. Ali, možemo i moramo uraditi sve što je u našoj moći da barem njihove posmrtne ostatke vratimo u zemlju kojoj pripadaju, da o zločinima koji su počinjeni govorimo, tu istinu širimo i činimo sve da se toliko zlo, koje je nama učinjeno, više nikome ne ponovi