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PREDSJEDNIK PDP-A

Stanivuković traži ocjenu ustavnosti ukidanja finansiranja stranaka u RS iz budžeta

Mi smo za skenere, nama skeneri odgovaraju, raduje me da ćemo imati skenere, ali je sramota da to radi čovjek koji nema legitimitet

Predali prijavu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

17.7.2025

Predsjednik PDP-a, Draško Stanivuković, predao je inicijativu Ustavnom sudu RS o ocjeni ustavnosti Zakona o finansiranju političkih organizacija, koji je usvojen U Narodnoj skupstini Republike Srpske.

- Borimo se za pravo, pravdu i ono u šta vjerujemo. SNSD je rekao: 'Ajte kada je nama Smit ukinuo finansiranje, 'ajte neka sve druge stranke pocrkaju. Mi smatramo da sve stranke u BiH moraju biti jednake. Ovaj Zakon koji je po hitnom postupku usvojen u NSRS je u suprotnosti sa Izbornim zakonom BiH - kaže Stanivuković.

Komentarisao je najnovije nametanje odluka Kristijana Šmita.

- Sramota je da vlast ma nivou BiH nije mogla da se dogovori. Ovo govori da je ovo banana država. Mi smo za skenere, nama skeneri odgovaraju, raduje me da ćemo imati skenere, ali je sramota da to radi čovjek koji nema legitimitet - smatra Stanivuković.

# PDP
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
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