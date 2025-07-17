Ministarstvo zdravstva KS: Počele pripreme za kampanju besplatnih preventivnih pregleda u 2025.

Radna grupa za provođenje kampanje besplatnih preventivnih pregleda, koju je formirao ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović, održala je prvi sastanak i zvanično pokrenula aktivnosti za realizaciju kampanje u 2025. godini.

Za razliku od prethodne godine, sredstva za realizaciju kampanje sad su planirana u finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, u skladu i prema smjernicama Ministarstva zdravstva KS. Time se osigurava dugoročna održivost projekta i potvrđuje da se radi o kontinuiranoj zdravstvenoj politici, a ne jednokratnoj inicijativi.

Strateško opredjeljenje

Za 2025. izdvojeno je 1.000.000 KM što dovoljno govori o strateškom opredjeljenju da prevencija bude temelj zdravlja građana. To je projekt koji je i prošle godine spasio brojne živote, ove godine dobiva još veću podršku.

Prošlogodišnja kampanja trajala je tri mjeseca. U tom periodu prijavilo se, putem platforme 'Život je u pitanju', više od 17.000 građana Kantona Sarajevo. To je snažan odziv i dokaz da takve aktivnosti nailaze na povjerenje i interes javnosti.

Važnost kampanje

Rezultati iz 2024. jasno pokazuju važnost kampanje. Izvršeno je 6.057 pregleda dojke (mamografija), a bilo je 437 pozitivnih nalaza; 6.003 pregleda grlića materice (HPV genotipizacija) - 400 pozitivnih; 2.362 pregleda debelog crijeva - 77 pozitivnih; 1.645 pregleda pluća - 244 pozitivna te 1.000 pregleda prostate od čega 21 pozitivan nalaz.

Očuvanje zdravlja populacije

Kako naglašavaju iz Ministarstva zdravstva KS, svaki od tih brojeva predstavlja nečiji život te su svi građani s pozitivnim nalazima dalje dijagnostički obrađeni i usmjereni na liječenje, na vrijeme i prema medicinskim protokolima. Skrining programi, kako dodaju, značajno utječu na ishod liječenja i na kvalitet života pacijenta.

- Kad se bolest otkrije na vrijeme, šansa za proces ozdravljenja je veća, liječenje je manje invazivno, komplikacije se smanjuju, a životna svakodnevica ostaje netaknuta ili što manje poremećena. Upravo zato se ovakvi programi sistematski provode i u zemljama Evropske unije, kroz nacionalne preventivne programe, jer predstavljaju najefikasniji način očuvanja zdravlja populacije i rasterećenja zdravstvenih sistema u cjelini, naglasio je ministar Hasanović.

Odaziv građana

Kampanja "Budimo odgovorni - Život je u pitanju” pokazala je da se, kad su preventivni pregledi dostupni i jasno komunicirani, građani rado odazivaju jer žele znati, prevenirati i zdravije živjeti. Iz Ministarstva najavljuju da će uskoro javnost detaljno informisati o vrstama pregleda, načinu prijave i svim planiranim aktivnostima - saopćila je Služba za protokol i press KS.