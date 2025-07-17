Izetbegović: Šejh Brzina je bio vojni, politički i duhovni autoritet

Lider SDA Bakir Izetbegović uputio je saučešće porodici generala Halila Brzine koji je danas preminuo u 72. godini života.

- S tugom sam primio vijest da je na Bolji svijet preselio general Halil Brzina, ratni komandant Sedme muslimanske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine i šejh Nakšibendijske tekije na Mejtašu.

Šejh Brzina je u različitim vremenima, onako kako su historijske okolnosti nalagale, bio vojni, politički i posebno duhovni autoritet. Kada je trebalo braniti Domovinu bio je vojnik i komandant, kada se za Domovinu trebalo boriti političkim sredstvima bavio se politikom, a zatim je poseban doprinos dao odgajajući generacije mladih ljudi predanih istinskoj vjeri u Dragog Boga.

Osim nesumnjive hrabrosti, patriotizma, mudrosti i duhovnosti kojima je bio protkan njegov život, u SDA smo posebno zahvalni i ponosni na ulogu koju je šejh Brzina imao u poslijeratnom periodu obavljajući značajne funkcije u rukovodstvu Stranke.

Porodici i prijateljima šejha Brzine upućujem iskreno saučešće, a Allaha Svemoćnog molim da mu podari posebno mjesto u Džennetul-Firdevsu - poručio je Izetbegović.