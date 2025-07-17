Nenad Grković: Dali su obrazloženje da sam ja povukao tačku dnevnog reda, lažu!

Zastupnik Liste za pravdu i red Nenad Grković kritikovao je uklanjanje prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH s dnevnog reda Doma naroda, iako je, kako tvrdi, bio pozvan da ga obrazloži.

Kaže da je to urađeno mimo pravila i da nije tačno da je sam povukao prijedlog, kako su naveli u pojašnjenju.

Radi se o prijedlogu uvođenja elektronskog nadzora na Općim izborima 2026. godine, koji je već prošao u Predstavničkom domu. Grković tvrdi da im u Domu naroda nije ni omogućena rasprava, dok ih istovremeno optužuju da bezpogovorno slijede odluke visokog predstavnika Schmidta, što negira.

Naglašava da je riječ o važnom projektu vrijednom 120 miliona KM i da se ovim pritiskom želi natjerati Vijeće ministara na djelovanje. Također je optužio HDZ i SNSD da se žestoko protive elektronskom nadzoru jer žele spriječiti kontrolu izbornog procesa i zaštitu volje građana.

